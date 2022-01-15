Chainalysіs: в 2021 году хакеры из КНДР похитили $400 млн в криптовалютах

Хакеры из Северной Кореи в 2021 году осуществили по меньшей мере семь кибератак на криптовалютные платформы, в ходе которых похитили цифровые активы на сумму около $400 млн. Об этом свидетельствуют данные компании Chainalysіs.

Атаки были нацелены в первую очередь на инвестиционные фирмы и централизованные биржи. Злоумышленники использовали для взломов фишинг, уязвимости в ПО, вредоносы и другие технологии.

С 2020 по 2021 год число связанных с КНДР атак увеличилось, а доходы хакеров от взломов выросли на 40%, подсчитали аналитики.

Данные: Chainalysіs.

Доля биткоина в похищенных активах составила лишь 20%, большая часть (58%) пришлась на Ethereum, еще 22% — на альткоины и токены ERC-20.

Данные: Chainalysіs.

Эксперты зафиксировали рост популярности сервисов микширования — в 2021 году северокорейские хакеры отмыли через них более 65% украденных средств.

Chainalysіs также идентифицировала около $170 млн в криптовалютах, похищенных хакерами КНДР в результате 49 атак, осуществленных в период с 2017 по 2021 год. Они находятся под контролем Северной Кореи, но до сих пор не отмыты.

Аналитики предположили, что злоумышленники не выводят средства в ожидании, что интерес правоохранителей к старым взломам со временем снизится.

Ранее специалисты Chainalysіs заявили, что в 2021 году нацеленные на криптовалютную индустрию злоумышленники похитили рекордные $14 млрд.