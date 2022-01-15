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Число активных пользователей OpenSea превысило 1 млн

Число активных пользователей OpenSea превысило 1 млн


Количество совершивших хотя бы одну сделку на крупнейшем в сегменте NFT-маркетплейсе OpenSea пользователей превысило 1 млн. Такие данные в показателях Ethereum-кошельков приводит сервис Dune Analytics.


С начала года объем торгов на OpenSea достиг $2,85 млрд. Рекордный ежемесячный показатель в $3,43 млрд платформа зафиксировала в августе 2021 года. За год в целом показатель составил более $14,6 млрд — 90% рынка.


В декабре 2021 года ведущий по объемам торгов NFT-маркетплейс привлек $300 млн при оценке в $13,3 млрд. По итогам предыдущего инвестрауда в июле последний показатель составил $1,5 млрд.


Напомним, в начале 2022 года состоялся запуск NFT-маркетплейса LooksRare. Его основатели провели «вампирскую атаку» на OpenSea.


Ранее ForkLog сообщил о планах GameStop запустить платформу по продаже невзаимозаменяемых токенов. Схожие планы есть у Kraken и Coinbase.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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