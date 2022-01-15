«Cyberpunk 2077: Samurai Edition? Это абсолютный слух» — CD Projekt RED про «утечку»





В новогодние праздники активно в сети обсуждался слух, связанный с игрой Cyberpunk 2077. Поклонники проекта продолжают ждать обновления с новым контентом, и на форуме 4chan был опубликован целый список планов CD Projekt RED по развитию Cyberpunk 2077. Ранее мы уже рассказывали об этом здесь, сейчас лишь кратко напомним, что тот слух предполагал переименование игры в Cyberpunk 2077: Samurai Edition, сюжет первого DLC в районе Пасифика, добавление мини-игры и многое другое.

Разработчики из CD Projekt RED уже комментировали эти слухи, отмечая, что в них что-то «не складывается». Но теперь появился и новый комментарий.

Нынешний директор квестов Cyberpunk 2077 Павел Саско заявил в рамках стрима, что не стоит верить подобным слухам, некоторые из них звучат очень нереалистично:

Cyberpunk 2077: Samurai Edition? Надеюсь, вы знаете, что это абсолютный слух, и этот слух ничем не подтверждается. Я просто не хочу, чтобы вы, ребята, разочаровывались и ожидали чего-то другого, понимаете? Потому что вы слушали некоторые иногда выдуманные вещи.

Напомним, что в первом квартале 2022 года должно выйти обновление Cyberpunk 2077 до консолей Xbox Series X | S и Playstation 5.