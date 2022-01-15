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Дарья Мельникова слегла на курорте

Дарья Мельникова слегла на курорте
Актриса Дарья Мельникова признался что отдых у нее не задался. Артистка уехала с детьми отдыхать и оздоравливаться в Крым и прямо на курорте заболела. «Я вторые сутки пластом. Но организм заслужил постельный режим, как никогда. Стараюсь не расстраиваться и не напрягаться... Мне отменили детокс. Процедуры перенесли на конец отпуска в надежде, что я поправлюсь быстро. Надеюсь, мы с организмом сможем быстренько поболеть, благо, это не то, что нельзя называть (вероятно, актриса имеет в виду коронавирус. — Прим. ред.)», — написала 29-летняя звезда «Папиных дочек» в Instagram. Мельникова добавила, что пьет целую кучу лекарств, чтобы поскорее встать на ноги и пойти подышать морем. Также ей «прогревают» внутренние органы через специальные особые точки на руке — актриса обожает такие нетрадиционные методы.
Дарья Мельникова Многие подписчики проявили беспокойство – а что же с сыновьями, которые приехали на отдых вместе с актрисой? Мельникова рассказала, что, в отличие от нее, они прекрасно проводят время. «У детей насыщенная программа. У них мастер-классы, занятия, анимация и т.д. Здесь все супер продумано для отдыха с детьми. Чтоб вы понимали, по всей территории, а она огромная, это парк-отель, есть бесплатные коляски, самокаты, велосипеды. У них своя шведская линия еды, ходят сами набирают — очень мило. Но и еда нормальная, а не только картошка фри. Есть детский садик! Контактный зоопарк на территории — короче, им есть чем заняться», — сообщила Дарья. Дарья Мельникова не очень охотно делится личным, особенно после развода с Артуром Смольяниновым. Но сегодня она поделилась редкими кадрами: актриса показала, как проводит время со своими сыновьями – 6-летним Артуром (он назван в честь отца) и Марком, которому в декабре исполнилось 3 года. Она с удовольствием играет с детьми, сидя под елочкой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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