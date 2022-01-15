День памяти святого Серафима Саровского: о чем молиться 15 января 2022 года

Вадим Карасев

Один из самых любимых святых у православных верующих — Серафим Саровский. В православной религии его память почтят 15 января. Искренние молитвы о благополучии будут услышаны, и помощь высших сил придет незамедлительно.

15 января в православной религии вспоминают день второго обретения мощей святого Серафима Саровского. Это событие произошло в 1991 году в Казанском соборе города Санкт-Петербург. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют почтить память святого искренними молитвами, чтобы помощь святого пришла в каждый дом.

Молитва об обретении здоровья

Серафим Саровский при жизни помогал каждому, кто нуждался в поддержке. 15 января искренние молитвы о здоровье помогут быстрее исцелиться от недугов и справиться с болезнями, которые ослабляют и мешают счастливой жизни.

«Преподобный Серафим Саровский, прими молитву искреннюю об исцелении. Ниспошли нам здоровье крепкое и жизнь счастливую. Помоги, святитель, справиться с недугами и умоли Господа нашего Всемогущего прийти на помощь в беде нашей. Аминь».

Молитва на удачу в делах

Справиться с трудностями и обрести успех в деловой среде поможет искренняя молитва. С ней взывают к Серафиму Саровскому, чтобы весь 2022 год прошел без проблем и принес только позитивные перемены.

«Преподобный Серафим Саровский! Помоги мне в делах насущных, придай мне смелости и не дай завистникам навредить в делах. Убереги меня, святой Серафим, от зависти и корысти, наставь на путь истинный и отведи беды от меня. Аминь».

Молитва Серафиму Саровскому

Обратиться к святому в день его памяти можно с любой молитвой, в том числе и о прощении грехов. Искреннее раскаяние поможет очистить душу от негатива и начать путь к счастью и процветанию.

«Преподобный Серафим, успокой душу мою, помолись Господу нашему за меня да ниспроси у него прощения моих прегрешений. Наставь меня, Серафим, на путь истинный, упаси от новых прегрешений и отведи беды от меня и семьи моей. Аминь».