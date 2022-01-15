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Директор Григория Лепса высказался о его разводе

Директор Григория Лепса высказался о его разводе
Уже долгое время не утихают разговоры о разводе певца Григория Лепса. В декабре прошлого года артист развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Стороны не комментируют причину, из-за которой пошли на такой шаг. А вот в Сети до сих пор бурно обсуждают эту новость. Ходили слухи, что Лепс изменял жене со звездными дамами. Так, певица Милена Дейнега рассказала, что Григорий закрутил роман с Юлией Барановской. Пиар-директор артиста Владимир Урюпин высказался по этому поводу.
Григорий Лепс «Спросите у Дейнеги — она видимо очень известный человек, кто это? Ее никто не знает, поэтому ей надо глупости говорить, чтобы внимание привлечь. А на чем можно хайпить? Только на Лепсе. Ну да, состоялся у человека развод, и что теперь? Главный человек в стране, больше не о ком писать? Люди пишут такое, что волосы шевелятся на затылке», — посетовал Урюпин в беседе с NEWS.ru. Напомним, ранее также бурно обсуждали то, что Лепс закрутил роман с Яной Кошкиной. В Сети считают, что благодаря этому карьера знойной брюнетки так резко пошла в гору.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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