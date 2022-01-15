Дочка Юлии Началовой организовала и выступила на благотворительном концерте

15-летняя дочь певицы Юлии Началовой, Вера Алдонина поделилась кадрами с благотворительного мероприятия, в котором принимала непосредственное участие. Дочь Юлии Началовой с каждым годом становится все больше похожа на звездную маму. Когда Вера Алдонина поет, то слушателям невольно вспоминается голос рано ушедшей артистки. Дочь Началовой и футболиста Алдонина часто принимает участие в конкурсах, радуя поклонников своими выступлениями. Вера получила от мамы не только голос, но и красивую внешность. Недавно наследница Началовой проявила и свои хорошие душевные качества. Она организовала благотворительный концерт, все собранные средства с которого передали 12-летнему больному мальчику, нуждающемуся в дорогостоящем лечении.Вера Алдонина «В КЗ "Моспродюсер" в рамках моего персонального проекта MYP школы "Интеграция XXI век" состоялся концерт "SHOWTIME", в котором я выступила в качестве режиссера, хореографа и артиста. В программу вошли эпизоды самых известных мировых мьюзиклов. Все песни были исполнены на языке оригинала», — рассказала Вера Алдонина в Instagram.Вера Алдонина За время концерта юная артистка сменила несколько нарядов. Сначала она выступала в длинной черной юбке и белой рубашке с широким розовым поясом. Последнюю песню Вера исполняла в более дерзком образе, выбрав плиссированную черную юбку с ярко-красным пиджаком. На ногах у Алдониной были ботильоны и гольфы.Веру Алдонину поддержали на концерте бабушка с дедушкой «Как быстро повзрослела !!!! 🥰», «Верочка, какая ты красавица! И ум, и душа, и воспитание-все чувствуется и украшает тебя! Будь собой! Будь счастливой! 😍», «Верочка удачи, мама гордится тобой🙌», «На некоторых фото думала, что это Юля. Верочка красавица!!! Восхищаюсь тобой 💥», «О боже, Верочка, как ты похожа на маму, здоровья тебе счастья, чтобы воплощались все твои мечты🥰» - высказались пользователи на страничке Веры Алдониной.