Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж

Ведущая Лера Кудрявцева поделилась видео с отдыха в ОАЭ. Телеведущая отметила Новый год у себя дома в кругу друзей и близких. А на рождественские каникулы улетела с дочкой Машей в Дубай. Ведущая гостит там до сих пор, радуясь теплу и солнышку. Не меньше рада смене обстановки наследница телезвезды и хоккеиста Игоря Макарова, которая немного приболела на Новый год. Однако сейчас малышка полностью восстановилась и радует маму хорошим расположением духа. В личном блоге Лера Кудрявцева поделилась забавными кадрами с дочкой, на которых запечатлела, как Маша лихо марширует по территории отеля в Дубае, направляясь в сторону бассейна. Наследница Леры Кудрявцевой бодро шла по дорожке под собственное пение, то и дело теряя обувь. Четырехлетняя звездочка при этом выглядела как настоящий командир. А комичность видео придавала трогательная детская косичка на макушке.