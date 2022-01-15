Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж

Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
Ведущая Лера Кудрявцева поделилась видео с отдыха в ОАЭ. Телеведущая отметила Новый год у себя дома в кругу друзей и близких. А на рождественские каникулы улетела с дочкой Машей в Дубай. Ведущая гостит там до сих пор, радуясь теплу и солнышку. Не меньше рада смене обстановки наследница телезвезды и хоккеиста Игоря Макарова, которая немного приболела на Новый год. Однако сейчас малышка полностью восстановилась и радует маму хорошим расположением духа. В личном блоге Лера Кудрявцева поделилась забавными кадрами с дочкой, на которых запечатлела, как Маша лихо марширует по территории отеля в Дубае, направляясь в сторону бассейна. Наследница Леры Кудрявцевой бодро шла по дорожке под собственное пение, то и дело теряя обувь. Четырехлетняя звездочка при этом выглядела как настоящий командир. А комичность видео придавала трогательная детская косичка на макушке.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Off-duty: Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом Мэттьюзом на шоу Cirque du Soleil
Off-duty: Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом Мэттьюзом на шоу Cirque du
Разработчики NEAR Protocol представили новый механизм стейкинга
Разработчики NEAR Protocol представили новый механизм стейкинга
Центробанк Швейцарии провел успешное тестирование оптовой CBDC
Центробанк Швейцарии провел успешное тестирование оптовой CBDC
На Кубани создадут рабочую группу по развитию системы казачьего образования
На Кубани создадут рабочую группу по развитию системы казачьего
Победителями национальных конкурсов и олимпиад стали 460 слушателей детских технопарков Москвы
Победителями национальных конкурсов и олимпиад стали 460 слушателей
Эвелину Бледанс обвинили во вранье
Эвелину Бледанс обвинили во вранье
Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
IO Interactive может стать частью Xbox — об этом размышляют инсайдеры
IO Interactive может стать частью Xbox — об этом размышляют инсайдеры
Разработчики The Anacrusis прокомментировали проблемы на Xbox Series X
Разработчики The Anacrusis прокомментировали проблемы на Xbox Series X
Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
В Польше признали борьбу с российским газом капризной и затратной
В Польше признали борьбу с российским газом капризной и затратной
В Арканзасе предложили привлечь технических специалистов выплатами в биткоине
В Арканзасе предложили привлечь технических специалистов выплатами в

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева поссорилась с дочерью
Лера Кудрявцева поссорилась с дочерью
Лариса Долина поделилась фото со знаменитой сестрой в цыганских нарядах
Лариса Долина поделилась фото со знаменитой сестрой в цыганских
Группа американских банков создала консорциум для выпуска стейблкоина
Группа американских банков создала консорциум для выпуска стейблкоина
8 Клиника «Медицина 24/7» вдвое снизила размер компенсации за ущерб, нанесенный своей деловой репутации
8 Клиника «Медицина 24/7» вдвое снизила размер компенсации за ущерб,
Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына
Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына

Еще по теме

Лера Кудрявцева поделилась пляжным видео с дочкой из ОАЭ
Лера Кудрявцева рассказала, что невестка трясется над ее внуком
Мужу Леры Кудрявцевой предстоит сложная операция в Германии
Лера Кудрявцев поделилась забавными видеороликами с 3-летней дочкой