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Две новые игры доступны бесплатно по Games With Gold в январе

Две новые игры доступны бесплатно по Games With Gold в январе


Сегодня по подписке Games With Gold за январь стали доступны бесплатно две новые игры — это проекты Aground и Space Invaders: IG. Игра Aground представляет собой двухмерный симулятор выживания, в котором предстоит оказаться на необитаемом острове. Что касается Space Invaders: IG — это классический shoot ’em up в знаменитой франшизе.

Напомним, что игры будут доступны в рамках Games With Gold в течение ограниченного времени:



Aground (до 16 февраля)



Space Invaders Infinity Gene (до 31 января)

Напомним, 15 января забрать указанные ниже игры можно только через магазин Microsoft Store. С 16 января они будут доступны в разделе «Мои игры и приложения» на консолях Xbox.

Aground


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Aground

Выживание — лишь начало. У человечества есть только один путь: воспарить к звездам и бросить им вызов. Но для того, чтобы вернуть все, что было потеряно, вам понадобятся помощь и недюжинная изобретательность.
Перейти в Microsoft Store

Space Invaders Infinity Gene


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Space Invaders: IG

Space Invaders, игра, которая определяла видеоигры на протяжении многих поколений, вернулась с новым поворотом!
Перейти в Microsoft Store

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По материалам: newxboxone

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