Две новые игры доступны бесплатно по Games With Gold в январе





Сегодня по подписке Games With Gold за январь стали доступны бесплатно две новые игры — это проекты Aground и Space Invaders: IG. Игра Aground представляет собой двухмерный симулятор выживания, в котором предстоит оказаться на необитаемом острове. Что касается Space Invaders: IG — это классический shoot ’em up в знаменитой франшизе.

Напомним, что игры будут доступны в рамках Games With Gold в течение ограниченного времени:

Aground

Aground

Aground (до 16 февраля)Space Invaders Infinity Gene (до 31 января)Напомним, 15 января забрать указанные ниже игры можно только через магазин Microsoft Store. С 16 января они будут доступны в разделе «Мои игры и приложения» на консолях Xbox.Watch this video on YouTube

Выживание — лишь начало. У человечества есть только один путь: воспарить к звездам и бросить им вызов. Но для того, чтобы вернуть все, что было потеряно, вам понадобятся помощь и недюжинная изобретательность.

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Space Invaders Infinity Gene

Space Invaders: IG

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Space Invaders, игра, которая определяла видеоигры на протяжении многих поколений, вернулась с новым поворотом!

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