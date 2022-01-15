Екатерина Климова поразила молодостью и красотой на фото без косметики

Актриса и многодетная мама Екатерина Климова 24 января отметит 44-летие, а пока отдыхает с младшей дочерью в Египте. Екатерина Климова новогодние каникулы проводит в жарких краях в компании 6-летней дочери Беллы и своей подруги Татьяна Лютаевой. Звезда «Гардемаринов» взяла с собой 4-летнюю внучку - дочь Агнии Литковските. Екатерина не часто публикует фото в естественном виде без макияжа и укладки. Но на отдыхе актриса не стала утруждать себя нанесением косметики, а продемонстрировала, как расслабленно проводит время на курорте.Екатерина Климова Климова запечатлелась в белом банном халате, оставив свои пушистые волосы в распущенном виде. Актриса сделала селфи, глядя прямо в камеру своими большими зелеными глазами.Екатерина Климова Поклонники восхитились внешностью артистки и не поскупились на комплименты. Многие обратили внимание на то, насколько молодо и естественно выглядит Екатерина.Екатерина Климова «Катя, какая же Вы женственная! Какая лапочка🤗 Умничка, талантливая, замечательная мамочка, идеальная, красивая девочка! Пусть у Вас всегда и всё будет хорошо😍», «Вы съели молодильное яблоко? Выглядите на 26 лет, максимум», «Катя, вам всегда 20? 😊», «Генетика и уход, респект Еатя👍», «Что сказать..Идеал женственности», — высказались в Сети.