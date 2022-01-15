Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Forbes: Cyberpunk 2077 готовится к патчу 1.5 и обновлению до Xbox Series X | S

Forbes: Cyberpunk 2077 готовится к патчу 1.5 и обновлению до Xbox Series X | S


Cyberpunk 2077 в первом квартале 2022 года должен получить обновление до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Игроки предполагают, что обновление выйдет вместе с крупным патчем 1.5, о чем ранее говорил генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньски:

Мы усердно работаем над версией Cyberpunk следующего поколения [Xbox Series X | S и Playstation 5], выпуск которой запланирован на первый квартал 2022 года, наряду с еще одним крупным обновлением для всех платформ.

Игроки обратили внимание, что сборка Cyberpunk 2077 в Steam обновилась до новой версии впервые с октября 2021 года, а последний актуальный патч Cyberpunk 2077, полученный в середине сентября, был под номером 1.31. Предполагается, что CD Projekt RED пропустит патч 1.4 и выпустит сразу крупное обновление 1.5 и оптимизацию под консоли нового поколения.

Портал Forbes предполагает, что появление новой сборки может указывать на выход патча 1.5 и, соответственно, обновления до новых консолей, уже в феврале. Вот что пишет автор Forbes Пол Тасси:

Лучшей оценкой [даты выхода] для большого патча Cyberpunk 2077 на данный момент является февраль, до которого осталось всего две недели. И обновление сборки, похоже, закладывает основу для этого. Я был бы немного удивлен, если бы это произошло сейчас, а патч вышел только в марте, но посмотрим.

Напомним, ранее разработчики Cyberpunk 2077 опровергли слухи, которые появились об игре.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Игроки в Among Us получат костюм Призрачного лица из фильма «Крик»
Игроки в Among Us получат костюм Призрачного лица из фильма «Крик»
Forbes: Cyberpunk 2077 готовится к патчу 1.5 и обновлению до Xbox Series X | S
Forbes: Cyberpunk 2077 готовится к патчу 1.5 и обновлению до Xbox
Дочка Юлии Началовой организовала и выступила на благотворительном концерте
Дочка Юлии Началовой организовала и выступила на благотворительном
Директор Григория Лепса высказался о его разводе
Директор Григория Лепса высказался о его разводе
Политолог назвал навязчивыми страхами претензии Европы к "Газпрому"
Политолог назвал навязчивыми страхами претензии Европы к
Лунный день сегодня 15 января 2022 года
Лунный день сегодня 15 января 2022 года
Chainalysіs: в 2021 году хакеры из КНДР похитили $400 млн в криптовалютах
Chainalysіs: в 2021 году хакеры из КНДР похитили $400 млн в
Виталик Бутерин спросил подписчиков об альтернативе Ethereum
Виталик Бутерин спросил подписчиков об альтернативе Ethereum
Сегодня последний шанс забрать эти 2 игры по Games With Gold
Сегодня последний шанс забрать эти 2 игры по Games With Gold
Обзор новостей по Game Pass за 8-15 января: новинки, анонсы, во что поиграть
Обзор новостей по Game Pass за 8-15 января: новинки, анонсы, во что
Мама Тимати рассказала о воспитании внука
Мама Тимати рассказала о воспитании внука
Екатерина Климова поразила молодостью и красотой на фото без косметики
Екатерина Климова поразила молодостью и красотой на фото без косметики

Топ на сегодня

Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына
Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына
Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
CoinFund наняла экс-главу CFTC в качестве советника
CoinFund наняла экс-главу CFTC в качестве советника
Неизвестный кит инвестировал $1,4 млн в Dogecoin
Неизвестный кит инвестировал $1,4 млн в Dogecoin
Поставщик криптоданных Lukka привлек $110 млн при оценке в $1,3 млрд
Поставщик криптоданных Lukka привлек $110 млн при оценке в $1,3 млрд

Еще по теме

Крупный патч 1.5 для Cyberpunk 2077 выйдет вместе с next-gen обновлением
Cyberpunk 2077 на Xbox One и Xbox Series X | S — возможно ли играть сейчас
CD Projekt Red отрицает, что Cyberpunk 2077 добавят в Game Pass
«Cyberpunk 2077: Samurai Edition? Это абсолютный слух» — CD Projekt RED про «утечку»