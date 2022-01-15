Forbes: Cyberpunk 2077 готовится к патчу 1.5 и обновлению до Xbox Series X | S





Cyberpunk 2077 в первом квартале 2022 года должен получить обновление до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Игроки предполагают, что обновление выйдет вместе с крупным патчем 1.5, о чем ранее говорил генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньски:

Мы усердно работаем над версией Cyberpunk следующего поколения [Xbox Series X | S и Playstation 5], выпуск которой запланирован на первый квартал 2022 года, наряду с еще одним крупным обновлением для всех платформ.

Игроки обратили внимание, что сборка Cyberpunk 2077 в Steam обновилась до новой версии впервые с октября 2021 года, а последний актуальный патч Cyberpunk 2077, полученный в середине сентября, был под номером 1.31. Предполагается, что CD Projekt RED пропустит патч 1.4 и выпустит сразу крупное обновление 1.5 и оптимизацию под консоли нового поколения.

Портал Forbes предполагает, что появление новой сборки может указывать на выход патча 1.5 и, соответственно, обновления до новых консолей, уже в феврале. Вот что пишет автор Forbes Пол Тасси:

Лучшей оценкой [даты выхода] для большого патча Cyberpunk 2077 на данный момент является февраль, до которого осталось всего две недели. И обновление сборки, похоже, закладывает основу для этого. Я был бы немного удивлен, если бы это произошло сейчас, а патч вышел только в марте, но посмотрим.

Напомним, ранее разработчики Cyberpunk 2077 опровергли слухи, которые появились об игре.