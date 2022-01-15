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FTX запустила венчурный фонд на $2 млрд

FTX запустила венчурный фонд на $2 млрд


Биржа криптодеривативов FTX сообщила о запуске венчурного подразделения. Структура направит $2 млрд на инвестиции в стартапы на разных стадиях развития и в сегментах криптовалютного рынка, пишет WSJ.


По словам главы FTX Ventures Эми Ву, фонд готов вкладывать от $100 000 до «сотни миллионов долларов». Освоение капитала может состояться до конца года при наличии благоприятных возможностей, добавила она.


Топ-менеджер известна как руководитель инвестиций в игровые и криптостартапы в Lightspeed Venture Partners. Она продолжит работу в совете директоров венчурной компании, несмотря на новое назначение.


Помимо руководства фондом, Ву поручено курировать сделки по слияниям и поглощениям, заключение партнерских соглашений и инициативы в области геймингового пространства.


Для фонда также представляют интерес предложения, связанные со страхованием и безопасностью криптовалют, созданием инструментов для разработчиков, и кроссчейн-протоколы.


До запуска FTX Ventures биржа криптодеривативов проинвестировала в десятки стартапов, включая Faraway, DriveWealth Holdings и Web3Auth.


Фонд готов участвовать в раундах финансирования с партнерами и приобретать акции и токены, в том числе в ходе пресейла. Предполагается координация работы портфельных компаний с командой платформы.


Напомним, в июле FTX привлекла рекордные на тот момент $900 млн при оценке компании в $18 млрд. В октябре биржа криптодеривативов закрыла раунд финансирования Серии В-1 на сумму $420,69 млн, после которого ее оценка достигла $25 млрд.


В ноябре стало известно о запуске бывшим топ-менеджером Citi фонда на $1,5 млрд для инвестиций в криптоиндустрию.


Ранее схожие структуры сформировали Pantera Capital ($600 млн) Paradigm ($2,5 млрд) и Andreessen Horowitz ($2,2 млрд).



# Экономика

По материалам: ForkLog

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