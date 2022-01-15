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Геймплей Dying Light 2: Stay Human с базовой Xbox One покажут в январе

Геймплей Dying Light 2: Stay Human с базовой Xbox One покажут в январе


Студия Techland несколько дней назад показала работу игры Dying Light 2: Stay Human на разных платформах, в том числе на Xbox One X. Однако демонстрации геймплея на базовой версии Xbox One все еще не было. Но ее стоит ожидать в ближайшие недели.

Разработчики Dying Light 2: Stay Human в официальном чате Discord сообщили, что геймплей с Xbox One появится в этом месяце, без указания точной даты. Это говорит о том, что разработчики сами (или через дружественные СМИ) намерены опубликовать демонстрацию геймплея Dying Light 2: Stay Human с Xbox One до того, как спадет эмбарго на публикацию обзоров и материалов по проекту. Напомним, что журналисты начнут получать ключ на обзор игры Dying Light 2: Stay Human уже на следующей неделе, а эмбарго спадет только 3 февраля 2022 года.

Заявили создатели Dying Light 2: Stay Human, что в этом месяце покажут и «больше геймплея» с Playstation 4.

Напомним, релиз Dying Light 2: Stay Human состоится 4 февраля 2022 года — на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах.


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По материалам: newxboxone

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