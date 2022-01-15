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Глава криптобанка SEBA спрогнозировал биткоин по $75 000 до конца 2022 года

Глава криптобанка SEBA спрогнозировал биткоин по $75 000 до конца 2022 года


CEO лицензированного криптовалютного банка SEBA Гвидо Бюлер спрогнозировал рост котировок цифрового золота до $75 000 к концу 2022 года. Об этом он заявил на мероприятии Crypto Finance в швейцарском Санкт-Морице, сообщает CNBC.


«Наши внутренние модели оценки указывают на цену от $50 000 до $75 000. Я вполне уверен, что мы увидим этот уровень», — сказал он.


По словам CEO SEBA, институциональные инвесторы способны поднять цену биткоина, вопрос лишь в сроках.


Бюлер добавил, что волатильность первой криптовалюты останется высокой, но актив сможет протестировать новые рекордные уровни в 2022 году.


Ранее глава DoubleLine Capital Джеффри Гундлах назвал биткоин чересчур дорогим в свете предстоящего ужесточения ФРС монетарной политики и предложил для его покупки ждать снижения цены до $25 000.


CEO криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао предсказал взрывной рост внедрения криптовалют в 2022 году. Он считает, что основными драйверами выступят сектора SocialFi и GameFi.


Напомним, 10 января цена биткоина опустилась ниже $40 000, а 12 января — взлетела выше $44 000.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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