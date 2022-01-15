Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года

Вадим Карасев

Звезды и планеты приветствуют нас в новой неделе января. Это будет благоприятное время, в которое многим из нас удастся сделать свою жизнь лучше. Астрологи дали советы каждому Знаку, чтобы нам было проще справляться с трудностями.

Первый, самый важный и универсальный совет для всех Знаков Зодиака — стремитесь к оптимистичному мышлению. Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от негативных мыслей. В период царствования сильного Урана, который уже во вторник избавится от ретроградности, это очень важно. Также важно не торопиться и не менять планы в последнюю секунду.

Овен

Для Овнов неделя пройдет под девизом «действуй, иначе проиграешь». Важно проявлять активность во всех сферах жизни. Это идеальное время для труда, любви, занятий спортом, путешествий. Даже если нет какого-то четкого плана, можно действовать по наитию и по вдохновению. Звезды и планеты простят Овнам риск. Воплотить мечту в реальность Овнам поможет сила мысли. Важно верить в положительный результат и обходить стороной людей, которые постоянно в чем-то сомневаются, тянут на дно своими неприятными мыслями, беспочвенными переживаниями.

Телец

Влияние космоса в период с 17 по 23 января будет очень благоприятным для домашних дел и забот, поэтому Тельцам можно будет как следует убраться в доме, привести в порядок рабочее место и избавиться от ненужных вещей, блокирующих позитивную энергетику. Заговоры от лени и апатии поднимут настроение и помогут настроиться на рабочий лад. Отдыхать Тельцам астрологи советуют в строго отведенное время, чтобы не прокрастинировать лишний раз. Также во время работы стоит не заходить в социальные сети, не отвлекаться на второстепенные задачи.

Близнецы

Пока Уран силен в начале своего правильного пути, Близнецам стоит перенять полезные привычки, повышающие энергетику. Это их время, их возможность выйти на сцену и диктовать всем свои правила игры. Очень важно не унывать и не бояться брать на себя ответственность за свое будущее. Амбициозные представители этого Воздушного Знака вырвутся вперед и смогут заработать больше денег, чем обычно. Близнецам стоит опасаться болезней и чрезмерной усталости. Это их единственные враги, которые могут нарушить все планы.

Рак

Ракам стоит реже слушать советы незнакомых людей и тех, кому они не доверяют. Рекомендации родственников и второй половинки можно взять на вооружение. Интуиция поможет людям этого Знака определить, какой совет является наиболее полезным. Слушать сердце рекомендуется и в сфере любви. Оно подскажет наикратчайший путь к гармонии. Если неделя будет трудной, на выходных можно воспользоваться практикой по очищению от негатива. Влияние окружающих на Раков будет сильным, но в конечном итоге все обернется к лучшему.

Лев

У Львов во второй половине недели возможно начало периода невезения. Избавиться от него помогут три магических способа. Астрологи считают, что с 17 по 23 января Львам придется поступиться некоторыми своими принципами. Представителям данного огненного Знака придется стать более дисциплинированными, пунктуальными. Это будет полезным как в любовной, так и в деловой сферах. Важно выполнять свои обещания и бороться со своей импульсивностью. Это станет отличным подспорьем к решению проблем и к построению правильных отношений с окружающими.

Дева

Воплотить все желания в жизнь Девам поможет сила самовнушения. Мысли обладают мощной энергией, особенно когда они исходят из самого сердца и когда человек в них не сомневается. Уверенным в себе Девам эта неделя сулит множество приятных сюрпризов — встреч, событий. Астрологи рекомендуют сфокусироваться в первую очередь на делах, которые требуют срочного завершения. Только после этого можно развлекаться и тратить время на отдых, свои увлечения и хобби. Неделя обещает быть крайне продуктивной.

Весы

В начале недели могут возникнуть тревожные мысли. Именно они станут главным катализатором проблем во всех сферах жизни. Уран, избавившийся от ретроградности, будет помогать Весам, но тревога и легкая апатия станут побочными эффектами такого влияния. В первой половине недели Весам стоит воспользоваться советами о том, как привлечь удачу в свою жизнь. Примерно со среды все пойдет как по маслу, а вот в воскресенье настроение снова может быть испорчено, но уже негативным аспектом Солнца и Меркурия.

Скорпион

У людей данного Знака в период с 17 по 23 число могут быстро заканчиваться силы. Советы экспертов о том, как всегда оставаться энергичными, пойдут Скорпионам на пользу. На этой неделе полезно будет размышлять о перспективах, о будущем, о новых планах, заниматься покупками, отправляться в путешествия. Можно проявить немного эгоизма, уделяя побольше времени себе. Конечно, могут возникнуть ситуации, когда близким в самом деле понадобится поддержка. В таком случае важно не оставаться в стороне.

Стрелец

На этой неделе Уран избавится от ретроградности, что положительно скажется на жизни Стрельцов. Планета поможет им очистить карму. Ускорить этот процесс можно будет при помощи трех простых способов. Самое главное — не испытывать себя на прочность. Стрельцам лучше побыть дома, избавиться от рисков и как можно реже провоцировать окружающих людей на негативные эмоции. Можно нарваться на кого-то мстительного и бескомпромиссного. Также у людей этого Знака может возникнуть потребность в понимании и душевном тепле. Им нужно почаще общаться с теми, кто им дорог.

Козерог

Люди данного Знака вырвутся вперед в работе и бизнесе. Их ждет очень продуктивная неделя, на которой можно смело браться за творческие дела и задачи. На этой почве у Козерогов может появиться много новых недоброжелателей, ведь многие люди завистливы. Стоит побольше времени общаться с теми, кто лишен зависти и негативных эмоций. Они смогут объективно оценить труд Козерогов и даже помочь им в достижении целей. Также важно пользоваться оберегами от сглаза, чтобы злые люди не оставили на судьбу Козерогов свой отрицательный след. В понедельник астрологи советуют избавить дом от хлама. Это укрепит энергетику и здоровье.

Водолей

У Водолеев ожидается динамичная и интересная, а также продуктивная неделя. Возможно, придется много времени уделить общению, совместной работе с людьми. Возможны новые знакомства в деловой и любовной сферах. В таких условиях полезно будет научиться разбираться в людях. Главная уязвимость Водолеев — их импульсивность. В период с 17 по 23 января нужно как можно тщательнее продумывать дела и ни в коем случае не рисковать. Навязчивое мнение окружающих лучше обходить стороной, как и любые попытки ввязаться в финансовые или другие авантюры.

Рыбы

Для Рыб самым важным условием счастья станет эмоциональное здоровье. Ранее мы рассказывали о десяти главных правилах, которые помогут укрепить ментальную и энергетическую составляющую. Рыбам стоит сделать ставку на быстрое развитие, стремительность и повышенную самоотдачу. Чем больше эти люди будут трудиться, тем больше лавров получат. Любые негативные изменения в жизни они смогут обратить себе на пользу. В этом им помогут звезды и планеты, особенно Уран. В целом неделя будет очень яркой и запоминающейся.