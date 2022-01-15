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Григорий Лепс снялся с голым торсом в Италии

Григорий Лепс снялся с голым торсом в Италии
59-летний певец Григорий Лепс совмещает отдых с работой в Италии. Артист поделился кадрами из фотосессии в новом образе и с голым торсом. Конец прошлого года стал непростым для Григория Лепса. Его супруга Анна Шаплыкова, которая младше артиста на 10 лет, подала на развод спустя 20 лет брака. Кроме того, в конце декабря он дважды попадал в больницу из-за плохого самочувствия. Несмотря на жизненные трудности Лепс продолжает заниматься работой. Правда, сразу после развода он отправился в Италию, где проводил время в компании близких друзей и старшей дочери Инги, которая родилась в первом браке исполнителя. Накануне Лепс поделился в Instagram несколькими снимками, которые были сделаны во время подготовки артиста к фотосессии. На этот раз певец сменил строгий костюм на шорты, оголив торс, а на голову надел парик с косичкой.
Григорий Лепс «Фрагменты новой фотосессии, — интригующе подписал артист. — Продолжение отдыха, совмещенного с работой!» «Печально видеть Григория Викторовича в таком амплуа. Для меня он останется навсегда брутальным и солидным мужиком», «Ну, раздеваться не нужно было», «Образ индейца ?!», «Шедеврально, супер, Гриша👏», «Оригинально! В новом образе👏», «Ну, Григорий почти Брэд Питт👏», - по-разному оценили новый образ Лепса его поклонники.
Григорий Лепс Напомним, Григорий Лепс никак не комментирует  расставание с женой. Он старается уклоняться от прямых вопросов журналистов, переводя все в шутку, что не знает ни о каком разводе. Анна Шаплыкова также предпочитает молчать на тему личной жизни. Развод певца прокомментировал звездный адвокат Андрей Алешкин. Он уверен, что артиста вынудили развестись, предоставив ему веские доводы. По мнению юриста, бывшая жена Лепса надавила на него. «Скорее всего, согласие Лепса вызвано его тяжелым психоэмоциональным состоянием — депрессией, тоской, возможно, даже запоем, о котором писали в телеграм-каналах. Певца просто сломали. Либо есть второй вариант, который также нельзя исключать: у супруги появился серьезный компромат на артиста, который вынудил его пойти на ее условия», — поделился мыслями адвокат.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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