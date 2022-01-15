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Игроки в Among Us получат костюм Призрачного лица из фильма «Крик»

Игроки в Among Us получат костюм Призрачного лица из фильма «Крик»


Несколько дней назад состоялась мировая премьера нового фильма «Крик». Компания Paramount Pictures провела промо-трансляцию, в которой приняли участие актеры фильма и известные стримеры. В рамках этой трансляции было объявлено, что пройдет коллаборация между игрой Among Us и фильмом «Крик».

В игре Among Us появится костюм Призрачного лица из фильма «Крик». Он должен появиться «скоро», пока не уточняется точная дата. Заявлено, что все игроки получает его бесплатно — вероятно, нужно будет просто войти в игру в определенные дни.


Напомним, что в конце 2021 года игра Among Us вышла на приставках Xbox и сразу была добавлена в подписку Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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Игроки в Among Us получат костюм Призрачного лица из фильма «Крик»
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