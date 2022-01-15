Игроки в Among Us получат костюм Призрачного лица из фильма «Крик»





Несколько дней назад состоялась мировая премьера нового фильма «Крик». Компания Paramount Pictures провела промо-трансляцию, в которой приняли участие актеры фильма и известные стримеры. В рамках этой трансляции было объявлено, что пройдет коллаборация между игрой Among Us и фильмом «Крик».

В игре Among Us появится костюм Призрачного лица из фильма «Крик». Он должен появиться «скоро», пока не уточняется точная дата. Заявлено, что все игроки получает его бесплатно — вероятно, нужно будет просто войти в игру в определенные дни.

Here’s a closer look. #Ghostface cosmetics are coming soon to #AmongUs in our first ever movie integration!



Stay tuned for updates. I’ll be waiting for you in weapons. 🔪 #ScreamMovie pic.twitter.com/to1HSAbc2X — Scream (@ScreamMovies) January 14, 2022



Напомним, что в конце 2021 года игра Among Us вышла на приставках Xbox и сразу была добавлена в подписку Game Pass.