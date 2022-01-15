IO Interactive может стать частью Xbox — об этом размышляют инсайдеры





Компания Microsoft вчера объявила, что подписка Xbox Game Pass пополнится на релизе трилогией Hitman. Этот анонс стал довольно неожиданным и приятным для игроков. А инсайдеры считают, что он может указывать на нечто большее.

Известный игровой инсайдер Klobrille на форуме Resetera размышляет на тему того, может ли стать новой студией Xbox команда IO Interactive:

Джеза [Джез Корден, инсайдер Windows Central] спросили, есть ли в планах потенциальное приобретение. Так думают многие из нас, я думаю вы с этим согласитесь. Есть очень очевидные признаки хороших отношений, которые, кажется, становятся еще больше с Project Dragon [напомним, что это MMO, которая, по слухам, в разработке студией OI Interactive]. Джез не делает никаких окончательных заявлений, просто публикует то, что, честно говоря, думают и многие из нас. Приведет ли это к фактическому приобретению, я уверен, никто не знает.

Инсайдер после в сообщениях отмечает, что покупка IO Interactive со стороны Microsoft ничего не даст прямо сейчас, поскольку вся трилогия Hitman уже в Game Pass и есть соответствующий контракт. Однако, в плане долгосрочной перспективы это может быть интересно для Microsoft.