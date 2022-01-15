Эвелину Бледанс обвинили во вранье

Ведущая Эвелина Бледанс накинулась на Наталью Турецкую из-за аборта. Наталья Турецкая честно призналась, что сделала аборт, поскольку у будущего ребенка диагностировали синдром Дауна. После этого на нее накинулись многие женщины, включая Эвелину Бледанс. Наталья Турецкая думала, что после публикации информации об аборте, на нее накинутся хейтеры, но вряд ли ожидала такого потока негатива. Женщина уверена, что поступила правильно, ведь она и так воспитывает двоих детей, занимаясь при этом карьерой. На малыша с синдромом Дауна у Натальи не было бы ни сил, ни времени. Однако критику эти оправдания не остановили. Громче всех возмущалась Эвелина Бледанс, которая тоже воспитывает «солнечного» ребенка.Эвелина Бледанс с сыном Теперь же Наталья решила ответить и актрисе, и всем своим хейтерам. «Устроили почти международный скандал, обвинили меня в заказной рекламе. Безграмотные пишут про настройку таргета и раскрутку блога на личной трагедии. То, что устроила известная на всю страну мама солнечного ребенка, я даже описывать не буду. Травля и клевета чистой воды. Но как блоггер я ее понимаю. Возможно, я бы на ее месте тоже прорекламировала себя, если бы кто-нибудь высказался на близкую мне тему. Только сделала бы это конечно гораздо мягче и интеллигентнее, и уж тем более не распространяла бы ложную информацию», — заявила Турецкая. По словам Натальи, при ЭКО довольно часто развиваются патологии плода. Многие женщины делают аборты, но не рискуют говорить об этом из-за общественного порицания. «Большинство все же поддерживают меня и пишут свои истории в direct. Это горькая правда, но это так. И об этом все молчат. Потому что люди осудят. Умирай сама в своем горе и не имей права на поддержку», — подытожила Турецкая. Напомним, что Наталья очень долго мечтала о третьем ребенке. После неудачных попыток зачатия она обратилась к процедуре ЭКО. Сдаваться после пережитой трагедии Турецкая не намерена. Она уверена, что рано или поздно сможет стать многодетной мамой.