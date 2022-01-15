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Как получить подарок от судьбы: энергетическая практика

Как получить подарок от судьбы: энергетическая практика

Получать подарки не от близких и знакомых, а от самой судьбы возможно. Благодаря простой энергетической практике получится правильно мыслить и настраиваться на личный успех, программируя сознание на достижение своих желаний.


Судьба часто преподносит нам сюрпризы, но разглядеть их бывает сложно из-за спешки или недоверия к собственной интуиции. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о простой практике, с помощью которой удастся не пропустить важных знаков, указывающих на то, что судьба готова преподнести сюрприз.

Проводить энергетическую практику важно вместе с упражнениями по тренировке интуиции. Они помогут раскрыть внутренний потенциал и гораздо тоньше чувствовать происходящее, принимая верные решения. Начинать можно в любой день недели и в любое время — нужно только наличие свободного времени.

Заняв удобное положение, закрывают глаза и сосредотачиваются на дыхании. Через несколько минут, после того, как из головы уйдут посторонние мысли, про себя или вслух проговаривают:

«Вселенной открываюсь, подарки судьбы принимать учусь, счастье в жизнь привлекаю, проблем больше не знаю».

После этого представляют себе яркий свет, который окутывает тело и разгоняет сомнения, страхи и тревоги. Почувствовав тепло, пропускают его через солнечное сплетение. Тепло окутывает, стирая страхи и помогая усилить интуицию.


Завершать практику стоит позитивными аффирмациями, которые помогут запрограммировать сознание на успех и без труда привлекать в жизнь позитивные перемены.

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По материалам: dailyhoro.ru

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