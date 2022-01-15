Канье Уэста подозревают в нападении на фаната. Ему может грозить полгода тюрьмы

Вадим Карасев

Рэпера Канье Уэста подозревают в нападении на фаната, который хотел попросить у него автограф. Ролик с инцидентом распространил таблоид TMZ. Сам момент атаки на видео не попал, но свидетели утверждают, что рэпер толкнул мужчину, а потом два раза ударил. В опубликованном видео пострадавший уже лежит на тротуаре, а сам Канье в ярости пытается удалиться с места происшествия. Его успокаивает женщина, которую в сети называют двоюродной сестрой Канье.

Дай мне руку, я — твоя семья, прекрати!

— говорит женщина.

В ответ Канье лишь кричит, чтобы она отошла от него.





По сообщениям СМИ, инцидент произошел в три часа ночи у клуба в Лос-Анджелесе. Несколько фанатов поджидали рэпера и хотели взять автограф. Канье им отказал и попросил не снимать, сказав, что они "не знают, что с ним сейчас происходит". Один из фанатов якобы сказал, что семейные проблемы бывают у всех, после чего и получил несколько ударов.

В пресс-службе полиции Лос-Анджелеса журналистам уже заявили, что начали расследование. Сам Уэст произошедшее не комментировал. Если все подтвердится, Канье могут вменить нападение небольшой тяжести. Максимальное наказание за такое преступление — шесть месяцев тюрьмы.





В жизни Канье за последнее время действительно произошли серьезные перемены. В прошлом году супруга рэпера Ким Кардашьян подала на развод. Уэст несколько раз предпринимал попытки ее вернуть, обращаясь к ней публично. Но его просьбам она не вняла — сейчас Ким встречается с Питом Дэвидсоном. Канье тоже пытается наладить личную жизнь. Недавно он подтвердил роман с актрисой Джулией Фокс, которой уже подарил целый гардероб одежды, в том числе с вещами брендов, которые носила Ким.

Надя Бесчетникова