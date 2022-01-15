Критики и игроки в восторге от DLC The Queen & the Sea для Dead Cells, но у него есть баги





В начале года состоялся релиз дополнения The Queen & the Sea для игры Dead Cells. Это уже третье платное DLC для проекта, который вышел еще в 2018 году. Разработчики поддерживают и развивают проект, и последнее дополнение (на данный момент) делает это на «отлично».

DLC The Queen & the Sea для Dead Cells на данный момент на Opencritic имеет рейтинг от критиков в 93 балла из 100 (на основании 4 рецензий, малое количество изданий выпустили обзор на дополнение). Положительные отзывы о новом DLC для Dead Cells можно найти и в соцсетях от игроков.

Портал COGconnected в своем обзоре DLC The Queen & the Sea для Dead Cells пишет следующее:

Как и предыдущие DLC для Dead Cells, The Queen and the Sea добавляет много нового контента. Это не бесплатно, но новое оружие, наряды, биомы и боссы разнообразны и интересны. […] Для поклонников игры, и особенно для тех, кто хочет подвести итоги незавершенной истории, это расширение просто необходимо.

Портал Xboxera в своем обзоре отмечает, что это «один из лучших DLC за очень долгое время».

Отметим, что в DLC есть некоторые баги — разработчики уже сообщили в Twitter, что работают над выпуском обновления.

Guys, take your time and good luck hunting! No new bugs are really showstoppers, some bumps are always expected and they don’t ruin pleasure from the game. Thank you, by the way, DLC is fantastic! — tako the octopus (@takopus) January 15, 2022



Дополнение The Queen & the Sea для Dead Cells продается на Xbox за $4,49 для подписчиков Game Pass. Напомним, что сама игра доступна в подписке.

Dead Cells: The Queen and the Sea

Прорвитесь с боем через обломки затонувшего корабля, поднимитесь на вершину горящего маяка и сразитесь с самым опасным противником. Сможете?…

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Кроме того, в Microsoft Store появился комплект со всеми дополнениями для Dead Cells — он стоит $11,99 и включает в себя 3 DLC.

Dead Cells: DLC bundle

Так что вы получите 8 новых уровней и 5 новых боссов, а также всех врагов, оружие и костюмы этих дополнений.

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