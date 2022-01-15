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Критики и игроки в восторге от DLC The Queen & the Sea для Dead Cells, но у него есть баги

Критики и игроки в восторге от DLC The Queen & the Sea для Dead Cells, но у него есть баги


В начале года состоялся релиз дополнения The Queen & the Sea для игры Dead Cells. Это уже третье платное DLC для проекта, который вышел еще в 2018 году. Разработчики поддерживают и развивают проект, и последнее дополнение (на данный момент) делает это на «отлично».

DLC The Queen & the Sea для Dead Cells на данный момент на Opencritic имеет рейтинг от критиков в 93 балла из 100 (на основании 4 рецензий, малое количество изданий выпустили обзор на дополнение). Положительные отзывы о новом DLC для Dead Cells можно найти и в соцсетях от игроков.

Портал COGconnected в своем обзоре DLC The Queen & the Sea для Dead Cells пишет следующее:

Как и предыдущие DLC для Dead Cells, The Queen and the Sea добавляет много нового контента. Это не бесплатно, но новое оружие, наряды, биомы и боссы разнообразны и интересны. […] Для поклонников игры, и особенно для тех, кто хочет подвести итоги незавершенной истории, это расширение просто необходимо. 

Портал Xboxera в своем обзоре отмечает, что это «один из лучших DLC за очень долгое время».

Отметим, что в DLC есть некоторые баги — разработчики уже сообщили в Twitter, что работают над выпуском обновления.


Дополнение The Queen & the Sea для Dead Cells продается на Xbox за $4,49 для подписчиков Game Pass. Напомним, что сама игра доступна в подписке.

Dead Cells: The Queen and the Sea

Прорвитесь с боем через обломки затонувшего корабля, поднимитесь на вершину горящего маяка и сразитесь с самым опасным противником. Сможете?…
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Кроме того, в Microsoft Store появился комплект со всеми дополнениями для Dead Cells — он стоит $11,99 и включает в себя 3 DLC.

Dead Cells: DLC bundle

Так что вы получите 8 новых уровней и 5 новых боссов, а также всех врагов, оружие и костюмы этих дополнений.
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По материалам: newxboxone

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