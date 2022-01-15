Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксении Собчак в Куршавели подарил лошадь

Ксении Собчак в Куршавели подарил лошадь
Ведущая и журналистка Ксения Собчак удивлена необычному подарку.   Телеведущая вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном от Максима Виторгана сейчас активно покоряет снежные вершины в разрекламированном Куршевеле вместе с остальной элитой российского шоу-бизнеса. Владельцы местных отелей уже сбились с ног, стараясь всячески угодить взыскательным русским, чтобы заманить их на следующий высокий сезон. Они устраивают для своих постояльцев регулярные приятные сюрпризы. Порой, весьма двусмысленные. Например, Собчак они подарили в придачу к сладкой выпечке целую упряжку надувных коняшек.
Ксении Собчак подарили лошадь «Я не знаю, на что они намекают. Они принесли вкусный пирожок. Хорошо. Но шарики не той формы?😂😂😂», — недоуменно прокомментировала Собчак сюрприз. К чести журналистки, она давно перестала обижаться на свое сравнение с лошадью. Более того, сама не упускает возможности пошутить на эту тему. «Загадала желание. Может проблема в том, что я запускаю в небо шарики не той формы?»  — с иронией написала она в Инстаграм, приложив фото, на котором в позе ниндзя отпускает подарок в свободный полет.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Инсайдеры: релиз Redfall от Arkane Studios может быть отложен
Инсайдеры: релиз Redfall от Arkane Studios может быть отложен
За год аудитория Deep Rock Galactic выросла в 4-5 раз — до 10 миллионов игроков
За год аудитория Deep Rock Galactic выросла в 4-5 раз — до 10
Константин Хабенский в свой юбилей рассказал о жене, спасшей его от одиночества
Константин Хабенский в свой юбилей рассказал о жене, спасшей его от
Ксении Собчак в Куршавели подарил лошадь
Ксении Собчак в Куршавели подарил лошадь
Семилетняя россиянка заработала 2 миллиарда рублей за год
Семилетняя россиянка заработала 2 миллиарда рублей за год
Samsung разработала новый тип вычислений для искусственного интеллекта
Samsung разработала новый тип вычислений для искусственного интеллекта
Число активных пользователей OpenSea превысило 1 млн
Число активных пользователей OpenSea превысило 1 млн
Как проводят детские утренники
Как проводят детские утренники
Противогазы промышленные
Противогазы промышленные
Дайвер рассказал, что случилось с ним после того, как он погладил маленькую акулу
Дайвер рассказал, что случилось с ним после того, как он погладил
Критики и игроки в восторге от DLC The Queen & the Sea для Dead Cells, но у него есть баги
Критики и игроки в восторге от DLC The Queen & the Sea для Dead
В Dying Light 2 не будет совместного кооператива для игроков на Xbox One и Xbox Series X | S
В Dying Light 2 не будет совместного кооператива для игроков на Xbox

Топ на сегодня

Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
Умер Михаил Зеленский: причина смерти, последние новости, что говорят СМИ
Умер Михаил Зеленский: причина смерти, последние новости, что говорят
В Арканзасе предложили привлечь технических специалистов выплатами в биткоине
В Арканзасе предложили привлечь технических специалистов выплатами в
Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Ликвидация REvil в РФ, атака на сайты украинских министерств и другие события кибербезопасности
Ликвидация REvil в РФ, атака на сайты украинских министерств и другие

Еще по теме

Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном Платоном
СМИ: Ксения Собчак родила дочь
Ксения Собчак потратила на отдых баснословные деньги
Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности Собчак