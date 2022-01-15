Ксении Собчак в Куршавели подарил лошадь

Ведущая и журналистка Ксения Собчак удивлена необычному подарку. Телеведущая вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном от Максима Виторгана сейчас активно покоряет снежные вершины в разрекламированном Куршевеле вместе с остальной элитой российского шоу-бизнеса. Владельцы местных отелей уже сбились с ног, стараясь всячески угодить взыскательным русским, чтобы заманить их на следующий высокий сезон. Они устраивают для своих постояльцев регулярные приятные сюрпризы. Порой, весьма двусмысленные. Например, Собчак они подарили в придачу к сладкой выпечке целую упряжку надувных коняшек.Ксении Собчак подарили лошадь «Я не знаю, на что они намекают. Они принесли вкусный пирожок. Хорошо. Но шарики не той формы?😂😂😂», — недоуменно прокомментировала Собчак сюрприз. К чести журналистки, она давно перестала обижаться на свое сравнение с лошадью. Более того, сама не упускает возможности пошутить на эту тему. «Загадала желание. Может проблема в том, что я запускаю в небо шарики не той формы?» — с иронией написала она в Инстаграм, приложив фото, на котором в позе ниндзя отпускает подарок в свободный полет.