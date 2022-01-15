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Лиза Арзамасова приучает 5-месячного сына к классической музыке (видео)

Лиза Арзамасова приучает 5-месячного сына к классической музыке (видео)
Актриса Лиза Арзамасова поделилась свежим видео с 5-месячным сыном Левой Авербухом. 14 января сыну фигуриста Ильи Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой исполнилось 5 месяцев. Накануне звезда «Папиных дочек» выложила на своей странице в Instagram видео малыша, который с большим вниманием слушает классическую музыку. Поклонники актрисы были восхищены «космической» внешностью  маленького Льва. «Наверное, все мамы видят в своем ребенке что-то космическое, но я балдею от его микроэмоций на музыкальные акценты. Мне показалось, что я увидела тихий восторг. Он аж замер!», — написала Арзамасова. Молодая мама призналась, что еще с рождения родители ставили малышу тихим фоном музыку, но до недавнего времени он был к ней равнодушен. Стоило немного увеличить громкость, как Лёва стал заворожено прислушиваться к звукам. Подписчики Лизы остались в восторге от юного ценителя музыкальной классики. «А глазки-то, мамины», «И мамин талант проклевывается»Ю «Боже, до чего он красивый! В маму», «Какой же прекрасный», «Мальчишка будет супер! И музыкальный, и актерски талантлив!», «Чудо ребенок», «Такое впечатление, что он чувствует каждую ноту, и ему очень нравится музыка», — прокомментировали видео поклонники актрисы. Стоит отметить, что новогодние каникулы Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном провели в горах Узбекистане. Супруги сначала прогулялись по улицам Ташкента, а потом отправились на горнолыжный курорт в Бельдерсае. При этом актриса также призналась, что именно здесь, на узбекском курорте, она впервые встала на лыжи, и ей очень понравилось. Кроме того, она выучила на узбекском языке фразу «я тебя люблю».
Илья Авербух, Лиза Арзамасова и Мартин Авербух Отметим, что 19 декабря 26-летняя Лиза Арзамасова и 48-летний Илья Авербух отметили первую годовщину бракосочетания. Несмотря на приличную разницу в возрасте, пара счастлива. Лиза всегда поддерживает супруга, и как сама признается, гордится и восхищается им. «И без всякого стеснения заявляю: мой муж — гений!», — написала жена фигуриста в день его рождения, 18 декабря, на своей странице в Сети.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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