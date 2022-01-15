Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года

Вадим Карасев

Период с 17 по 23 число — романтичное время для всех влюбленных представителей Знаков Зодиака или тех, кто находится в поисках второй половинки. Вдохновиться и не потерять удачу в амурных делах вам помогут советы астрологов.

Приготовьтесь к началу нового любовного сезона, который пройдет под воздействием активной энергетики Урана. Влияние планеты разное для каждого Знака Зодиака, поэтому и неделя будет разной для каждого из нас. Это идеальное время для укрепления духовной связи с близкими людьми и для поисков второй половинки. Пусть этот период принесет вам только самое лучшее.

Овен

Наступающая неделя будет удачной для романтичных и чувственных Овнов, которые находятся в поисках. Для остальных есть одно важное условие — спокойствие и размеренность. Если ругаться с близкими людьми, могут появиться проблемы в других сферах. Доброта и уступчивость помогут заискриться от счастья. Также Уран поможет залечить душевные раны. Есть самые действенные методы, которые будут очень полезными в этом плане.

Телец

В любовной сфере у Тельцов может получиться абсолютно все. Очень благоприятными будут совместные поездки с родственниками и второй половинкой. Если куда-то поехать в одиночку, можно найти любовь в другом городе или стране. Уран устроит все лучшим образом. Главное — сделать так, чтобы работа не высасывала из Тельцов все силы, иначе на любовь энергии и времени попросту не хватит.

Близнецы

На этой неделе Близнецам удастся найти свое предназначение. Вместе с подобного рода озарением им удастся понять, чего они хотят в сфере любви. Вполне возможно, что планеты и звезды помогут Близнецам обрести правильный вектор в будущем развитии. Всем, кто находится в отношениях, астрологи советуют придумать, чем порадовать вторую половинку. Возможно, пришло время исполнить совместную мечту.

Рак

Ракам на этой неделе стоит пользоваться оберегами для семьи. Время будет важное, но непростое. Уран ускорит приближение перемен, поэтому придется подстраиваться под события. Любовная тема будет волновать представителей Рака чаще всего. Всем, кто пока одинок, астрологи советуют уделить внимание себе, побаловать свое эго, разобраться со своими желаниями и внутренними противоречиями.

Лев

Львы могут на этой неделе встретиться с хамством со стороны окружающих. В связи с этим важно научиться правильно отвечать на подобное поведение, дабы не разрушить свое биополе. Реактивное поведение может сильно подпортить настроение людям данного Знака и лишить их удачи в любви. Всем, кто в отношениях, лучше не забывать о предпочтениях и желаниях партнера.

Дева

Настроение Дев на этой неделе поменяется к лучшему. Виной тому — активный Уран. Астрологи советуют приготовиться к тому, что захочется больше дружеского общения, а затем и идеального романтического свидания при свечах. Также может появиться желание посетить людное место. В случае наплыва тоски лучше начать пользоваться заговорами от уныния и апатии. Сейчас нельзя грустить.

Весы

Если Весы хотят избавиться от одиночества, им стоит воспользоваться для этого специальными талисманами, обрядами и заговорами. Звезды обещают чувственный и яркий период для всех, кто умеет держать при себе негативные эмоции и не демонстрировать их окружающим. Весам по силам будет обойти стороной любые преграды. Достаточно лишь верить в себя и оставаться сильными.

Скорпион

Скорпионам астрологи советуют не расслабляться и не терять хватку. Особенно это касается тех, кто нашел себе нового партнера. Скорпионов на этой неделе могут втянуть в токсичные отношения. Возможны предательства со стороны окружающих. Людям этого Знака важно быть бдительными и делать все возможное, чтобы удача работала на них. Для этого стоит следовать восьми простым энергетическим законам.

Стрелец

Пришло время включить интуицию. В вопросах любви она будет крайне полезной. Это касается как тех, кто состоит в прочных стабильных отношениях, так и тех, кто находится в поисках. Всем, кто сейчас в активном поиске, лучше также пользоваться методом анализа характера по морщинам на лице. Попытки удивить партнера могут вылиться в неприятности, а вот спокойные вечера для двоих — то, что доктор прописал.

Козерог

Астрологи советуют не увлекаться сплетнями. Не нужно обсуждать других людей у них за спиной, каким бы соблазнительным это ни казалось. Важно замечать в людях положительные стороны, а не рыться в их грязном белье. Эту неделю лучше провести тихо, уютно и по-семейному. Уран вышел из тени, поэтому можно ожидать благоприятных изменений в сфере любви.

Водолей

Притягивать желаемое в любовной сфере Водолеям поможет сила позитивного мышления. Очень важно сохранять оптимизм и заражать им всех вокруг. Людей этого Знака ждет идеальное время для свиданий, романтики и любовных признаний. Можно смело пытаться перевести отношения на новый уровень. Активный Уран поможет получить то, что хочется, но сидеть и ждать не стоит. Пришла пора действовать.

Рыбы

Рыбам срочно нужно избавляться от негативных программ. В противном случае любовные и дружеские отношения сойдут на нет и перестанут приносить радость. Уран может спровоцировать Рыб на непредсказуемые поступки — например, на спонтанные признания в любви. Ничего хорошего из этого не получится. Не самым лучшим выбором будут и служебные романы.