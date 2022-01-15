Лунный день сегодня 15 января 2022 года

Вадим Карасев

Предпоследний день недели — время подведения итогов, отдыха и домашних дел. Вооружившись подсказками астрологов, добиться своих целей станет намного проще, даже если Луна сегодня будет не совсем позитивной.

Стоит отметить, что Луна все-таки будет сегодня положительно влиять на наше сознание, удачу и настроение. Это время, когда полезными будут любые перемены в жизни. Сама Вселенная, возможно, захочет что-то изменить. На это будут указывать семь событий, предвещающих приближение чего-то хорошего.

Фаза Луны: сегодня растущая Луна останется в Близнецах, но уже не таких сильных, как два дня назад. Именно поэтому 13 лунный день будет хоть и благоприятным, но не во всем.

Магнитные бури 15 января: если Луна спокойна, то на Солнце заметны всплески энергии. Возможно появление магнитной бури с вероятностью около 25%.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

общение;домашние дела;романтика;флирт и знакомства;поддержание тонуса.безрассудное поведение;безынициативность;скандалы.

Этот день удачен для работ по дому. Луна все еще растет и наполняет нас силами. Если вы планировали что-то, связанное с перестановкой мебели, ремонтом или переездом, то упор стоит сделать именно на этом. Чистота в доме сегодня важна как никогда: она сулит удачу в любви, в делах, принесет счастье и гармонию. Также сегодня благоприятны дела, связанные с творчеством и искусством, так как за это отвечает Знак Близнецов. Можно занять вечер посиделками с друзьями, ведь Близнецы любят общение.

Одежда и талисманы удачи на эту субботу

Луна настраивает нас сегодня на легкость и общение, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обратить внимание на детали, подчеркивающие красоту и привлекательность. Цветовая палитра дня: белый, серебристый, голубой. Эти оттенки лучше всего отражают дух Близнецов.

Из талисманов стоит отдать предпочтение турмалину, топазу, нефриту. Это минералы стихии Воздуха. В сочетании с платиновыми украшениями их сила возрастет многократно. Они помогут во всех делах, которые ждут вас в этот день.

Финансы и работа 15 января

Для тех, кто сегодня будет работать, особую опасность может составить отсутствие инициативы. Если вы будете сегодня лениться, то потерпите неудачу. В эту субботу у многих из нас получится быстро и легко сделать то, что в предыдущие дни недели потребовало бы больших затрат времени.





Это подходящий день для тактичного делового общения, совершения умеренных покупок. Особая бдительность потребуется тем, кто собирается взять денег в долг, оформить кредит или рассрочку. Читайте все, что написано мелким шрифтом, чтобы потом не удивляться тому, на что вы согласились.

Любовь и общение в 13 лунный день

В дни влияния лунных Близнецов очень полезно общаться с близкими людьми, проводить время с друзьями и второй половинкой. Полезным станет оказание помощи. Но не нужно превращать это в безоглядный альтруизм. Не нужно сегодня чинить препятствий окружающим, мстить, провоцировать скандалы. Луна вам этого не простит.

В любви Луна склоняет к тому, чтобы перейти от слов к конкретным действиям. Сегодня можно легко завязать новое знакомство или вывести уже существующие отношения на новый уровень. Если вам захочется начать новые отношения, сначала проверьте совместимость с человеком, который вам нравится.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Поднять настроение помогут свидания, мимолетный роман, флирт. Двигаясь по Близнецам, Луна наделяет многих из нас частой сменой настроения. В такие дни бывает сложно определить, с чем связано резкое его снижение, возникновение беспокойства. С другой стороны, все плохое быстро сходит на нет. Если вы почувствуете, что начинаете унывать и наполняться негативом, смените обстановку.

В течение дня важно держать себя в тонусе — как физическом, так и эмоциональном. Стоит быть постоянно готовыми к действиям. Медитации, творчество, спорт, позитивные установки помогут настроиться на оптимистичную волну.