Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 15 января 2022 года

Лунный день сегодня 15 января 2022 года

Предпоследний день недели — время подведения итогов, отдыха и домашних дел. Вооружившись подсказками астрологов, добиться своих целей станет намного проще, даже если Луна сегодня будет не совсем позитивной.


Стоит отметить, что Луна все-таки будет сегодня положительно влиять на наше сознание, удачу и настроение. Это время, когда полезными будут любые перемены в жизни. Сама Вселенная, возможно, захочет что-то изменить. На это будут указывать семь событий, предвещающих приближение чего-то хорошего.

Фаза Луны: сегодня растущая Луна останется в Близнецах, но уже не таких сильных, как два дня назад. Именно поэтому 13 лунный день будет хоть и благоприятным, но не во всем.

Магнитные бури 15 января: если Луна спокойна, то на Солнце заметны всплески энергии. Возможно появление магнитной бури с вероятностью около 25%.

Что принесет удачу сегодня


общение;
домашние дела;
романтика;
флирт и знакомства;
поддержание тонуса.

Что отпугнет успех в этот день


безрассудное поведение;
безынициативность;
скандалы.

Домашние дела по лунному календарю

Этот день удачен для работ по дому. Луна все еще растет и наполняет нас силами. Если вы планировали что-то, связанное с перестановкой мебели, ремонтом или переездом, то упор стоит сделать именно на этом. Чистота в доме сегодня важна как никогда: она сулит удачу в любви, в делах, принесет счастье и гармонию. Также сегодня благоприятны дела, связанные с творчеством и искусством, так как за это отвечает Знак Близнецов. Можно занять вечер посиделками с друзьями, ведь Близнецы любят общение.

Одежда и талисманы удачи на эту субботу

Луна настраивает нас сегодня на легкость и общение, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обратить внимание на детали, подчеркивающие красоту и привлекательность. Цветовая палитра дня: белый, серебристый, голубой. Эти оттенки лучше всего отражают дух Близнецов.


Из талисманов стоит отдать предпочтение турмалину, топазу, нефриту. Это минералы стихии Воздуха. В сочетании с платиновыми украшениями их сила возрастет многократно. Они помогут во всех делах, которые ждут вас в этот день.

Финансы и работа 15 января

Для тех, кто сегодня будет работать, особую опасность может составить отсутствие инициативы. Если вы будете сегодня лениться, то потерпите неудачу. В эту субботу у многих из нас получится быстро и легко сделать то, что в предыдущие дни недели потребовало бы больших затрат времени.


Это подходящий день для тактичного делового общения, совершения умеренных покупок. Особая бдительность потребуется тем, кто собирается взять денег в долг, оформить кредит или рассрочку. Читайте все, что написано мелким шрифтом, чтобы потом не удивляться тому, на что вы согласились.

Любовь и общение в 13 лунный день

В дни влияния лунных Близнецов очень полезно общаться с близкими людьми, проводить время с друзьями и второй половинкой. Полезным станет оказание помощи. Но не нужно превращать это в безоглядный альтруизм. Не нужно сегодня чинить препятствий окружающим, мстить, провоцировать скандалы. Луна вам этого не простит.

В любви Луна склоняет к тому, чтобы перейти от слов к конкретным действиям. Сегодня можно легко завязать новое знакомство или вывести уже существующие отношения на новый уровень. Если вам захочется начать новые отношения, сначала проверьте совместимость с человеком, который вам нравится.

Настроение и здоровье по лунному календарю


Поднять настроение помогут свидания, мимолетный роман, флирт. Двигаясь по Близнецам, Луна наделяет многих из нас частой сменой настроения. В такие дни бывает сложно определить, с чем связано резкое его снижение, возникновение беспокойства. С другой стороны, все плохое быстро сходит на нет. Если вы почувствуете, что начинаете унывать и наполняться негативом, смените обстановку.

В течение дня важно держать себя в тонусе — как физическом, так и эмоциональном. Стоит быть постоянно готовыми к действиям. Медитации, творчество, спорт, позитивные установки помогут настроиться на оптимистичную волну.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 15 января 2022 года
Лунный день сегодня 15 января 2022 года
Chainalysіs: в 2021 году хакеры из КНДР похитили $400 млн в криптовалютах
Chainalysіs: в 2021 году хакеры из КНДР похитили $400 млн в
Виталик Бутерин спросил подписчиков об альтернативе Ethereum
Виталик Бутерин спросил подписчиков об альтернативе Ethereum
Сегодня последний шанс забрать эти 2 игры по Games With Gold
Сегодня последний шанс забрать эти 2 игры по Games With Gold
Обзор новостей по Game Pass за 8-15 января: новинки, анонсы, во что поиграть
Обзор новостей по Game Pass за 8-15 января: новинки, анонсы, во что
Мама Тимати рассказала о воспитании внука
Мама Тимати рассказала о воспитании внука
Екатерина Климова поразила молодостью и красотой на фото без косметики
Екатерина Климова поразила молодостью и красотой на фото без косметики
Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Две новые игры доступны бесплатно по Games With Gold в январе
Две новые игры доступны бесплатно по Games With Gold в январе
В Halo Infinite скоро стартует событие в стиле киберпанка — Cyber Showdown
В Halo Infinite скоро стартует событие в стиле киберпанка — Cyber
Ноутбук 1989 года испытали в майнинге биткоина
Ноутбук 1989 года испытали в майнинге биткоина
Соцсеть Parler анонсировала NFT-коллекцию с Дональдом Трампом
Соцсеть Parler анонсировала NFT-коллекцию с Дональдом Трампом

Топ на сегодня

Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына
Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына
Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
Дочка Леры Кудрявцевой едва не потеряла тапки по дороге на пляж
CoinFund наняла экс-главу CFTC в качестве советника
CoinFund наняла экс-главу CFTC в качестве советника
Неизвестный кит инвестировал $1,4 млн в Dogecoin
Неизвестный кит инвестировал $1,4 млн в Dogecoin
Поставщик криптоданных Lukka привлек $110 млн при оценке в $1,3 млрд
Поставщик криптоданных Lukka привлек $110 млн при оценке в $1,3 млрд

Еще по теме

Лунный день сегодня 24 января 2021 года
Лунный день сегодня 7 января 2021 года
Лунный день сегодня 30 октября 2021 года
Лунный день сегодня 28 сентября 2021 года