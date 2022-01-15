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Мама Тимати рассказала о воспитании внука

Мама Тимати рассказала о воспитании внука
Мать рэпера Тимати высказалась о своем внуке. Мать шоумена Тимати ответила на вопросы подписчиков. В своем микроблоге Симона Юнусова рассказала о сложностях в воспитании младшего внука. Напомним, у сына Юнусовой двое детей. Старшая Алиса является дочерью модели Алены Шишковой. А младший Ратмир – сын модели Анастасии Решетовой. Если Алису с ранних лет контролировала сама Симона, то Ратмир воспитывался своей матерью. Именно поэтому, по словам Симоны Юнусов, мальчик сильно отличается от своей сестры. «Есть ли разница между Алисой и Ратмиром в воспитании?», – поинтересовался один из поклонников Юнусовой.
Дети Тимати «К моему сожалению, да. Но он не мой сын», – написала Симона. Своим ответом Юнусова намекнула на ошибки Решетовой в воспитании ребенка. Юнусова подчеркнула, что у Алисы папин характер. А вот у Ратмира начинают проявляться бунтарские черты. К слову, Анастасия Решетова неоднократно признавалась в том, что росла строптивой пацанкой. Напомним, ранее Тимати возмутил фолловеров роликом, где его младший ребенок самостоятельно вел автомобиль. Обеспокоенные родители обвинили музыканта в безответственном отношении к сыну.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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