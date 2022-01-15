Михаил Зеленский: биография, личная жизнь, семья, жена, дети, внезапная смерть (фото)

Детство и юношеские годы

Работа на радио и телевидении

Личная и семейная жизнь

Смерть

Биография известного журналиста Михаила Зеленского полная интересных фактов и событий. Поклонникам он запомнился необычной подачей материала, и мягким тембром голоса. Долгое время он вел новостную передачу, а также был ведущим одного из самых популярных проектов на телеканале Россия-1, в особенности программа Прямой эфир. В последние время являлся обозревателем событий в культурной жизни страны.В Москве 7 сентября 1975 года в семье Зеленских родился мальчик, которого назвали Михаилом. Мать его работала тренером в хореографической студии, а отец работал в больнице врачом.Из работы родителей, они постоянно переезжали, по этой причине детство юноши прошло в Хабаровском крае, там и закончил общеобразовательную школу. Во время обучения он был активным, проблем родителям практически не доставлял. Учителя отмечают, что он любил шутить и смешил весь класс.После школы Михаил учился сразу в двух высших учебных заведения, он выбрал профессию детского врача и спортивного менеджера. Его родители мечтали, чтобы сын пошел по их стопам и одновременно увлекался интересами и отца и матери. По словам самого ведущего, из него пытались сделать спортивного доктора. Но он сам не был заинтересован в этом, поэтому не уделял учебе должного внимания.Спорт и медицина никогда не являлись приоритетными занятиями для журналиста.Потратив 4 года на это, он все бросил и даже не получил ни одного диплома. Однако в этот период он стал мастером спорта по фигурному катанию. Для него привлекательным казался мир киноиндустрии, даже мечтал стать актером. По этой причине в 96 году 20 века он перебрался в столицу, где пробовал поступить сразу в два театральных училища - это Щукинское и Щепкинское. К сожалению, конкурсы он провалил и стать актером не получилось.Он не расстраивался и не сдавался, и в том же году поступил на курсы для работников радио и телевидения. По прошествии трех лет успешно сдал экзамены и стал студентом журналистского факультета в Московском Городском Университете имени Ломоносова.Еще в Хабаровске во время обучения молодой человек стал работать на местной радиостанции, которая называлась Радио А, после некоторого времени он стал принимать активное участие в проекте Лабиринт. В 97 году он перешел и сменил работу на ведущего станции Ностальжи. На телеканал РТР Михаил попал в 1999 году, тогда ему предоставилась возможность стать ведущим выпуска новостной программы.В 2001 году он становится постоянным журналистом на выпуске Вести Москва, этим занимался на протяжении 10 лет. После разработал авторскую программу, которая выходила на телеканале Россия-1 под названием Вести с Михаилом Зеленским. Он рассказывал о всех событиях, что происходят в стране и мире, при этом характер он показывал строгий и бескомпромиссный, всегда отстаивал свою точку зрения.В 2011 году телеканал РТР запускает новый проект Прямой эфир, во много передача была схожа с Пусть говорят, где обсуждаются проблемы популярных личностей и обычных людей. Однако программа, которую вел Зеленский во многом отличалась, так как в ней больше присутствовало аналитических данных, а также все диалоги были в серьезной форме и чувствовалось интеллектуальное решение непростых проблем. Его основной задачей было помочь людям в их сложной жизненной ситуации. Михаил не потешался над людьми и не выставлял их в неприглядном свете, поэтому передача нашла много верных поклонников. Он был ведущим телевизионной передачи до 2014 года, в данный момент ведущим является Андрей Малахов.В 2015 году журналист Зеленский стал призывать жителей страны выходит на улицы, чтобы почтить память всех участников Великой Отечественной Войны. Он является автором программы Бессмертный полк, которая на сегодняшний день проходит во многих странах мира.С 2016 года становиться ведущим новостного проекта Неделя в городе, а также на телеканале Россия-Культура запустил проект об искусстве Билет в Большой, которая пользовалась у многих популярностью. Свою журналистскую деятельность в последнее время связывал с культурными событиями в России, а также в мире. В период, когда началась пандемия Зеленский запустил программу в режиме реального времени формат, которой был разговор с известными личностями. Называется проект Домашние гастроли, и выходили интервью с представителями культурной жизни.Во многих интервью Зеленский признавался, что в отношениях он достаточно спокойный и рассудительный, не участвует в скандалах. С женщинами ведет себя скромно и интеллигентно, не провоцирует на ссоры. Его первая жена - это Ольга, с которой они вместе училось в школе. Они случайно встретились в Москве и между молодыми людьми вспыхнула страсть и они стали жить в месте. Официально зарегистрировали брак только в 2005 году.Однако их отношения закончились спустя несколько лет. Многие считают, что это связано с его участием в проекте Танцы на льду, так как он проявлял особое внимание к своей партнерше. Но сам Михаил отрицал подобные слухи, в одном из разговоров он признался, что их отношения с Ольгой завершились еще до начала программы. Они вместе прожили около 6 лет, но в какой-то момент поняли, что у них нет совместного будущего и приняли решение о разводе.Партнершей по танцам на льду оказалась украинская фигуристка Елена Грушина, которая длительное время проживала в США и там занималась своей карьерой. Телеведущий он красиво за ней ухаживал, молодые люди действительно выглядели влюбленной парочкой. Но проект закончился и тогда перед Еленой встал непростой выбор - остаться в России или вернуться в Америку.Ей было трудно принять решение, так как там за океаном у нее все было - это работа, дом и друзья. В Москве ее ждала неизвестность, но немного подумав, она поняла, что ради любви можно бросить все. И в скором времени они сыграли скромную свадьбу без какого-то роскошного торжества, были только самые близкие люди.В 2008 году у ник родилась первая дочка, которую назвали София, после через 4 года на свет появилась девочка Полина.Елена признается, что Михаил был заботливым мужем и всегда помогал с ведением домашнего хозяйства. Но дети не смогли спасти их союз, и в 2014 они официально подали на развод. Поклонники журналиста узнали об этом событии намного позже, когда он стал появляться на светских мероприятиях с молодой девушкой по имени Мила Рубинчик.Она является психологом и ведет собственную авторскую программу на Ютуб канале, где помогает людям осуществить их мечты, так как она является дипломированным психологом. У нее имеется дочь Мила, которая проживает с ней, а теперь и с отчимом. В 2018 году влюбленные зарегистрировали в загсе свои отношения.В новогодние каникулы Михаил вместе с семьей отправился на отдых в Доминиканы. 11 января ему стало плохо и его отвезли в местную больницу. Несколько часов врачи боролись за его жизнь, но ничего не помогло. Официальная причина смерти - это инсульт, который случился неожиданно. Сообщение о том, что Михаил Зеленский умер было объявлено в 23 часа по московскому времени. Он ушел из жизни в возрасте 46 лет, для многих это стало страшной трагедией.