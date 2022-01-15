Могут ли от бенгальских огней загореться волосы и как себя обезопасить

От бенгальских огней волосы не загорятся при соблюдении определённых правил

В каком случае от бенгальских огней могут загореться волосы

Как правильно нужно держать свечу

Какие 3 причёски могут защитить волосы от бенгальских огней

Высокий пучок, плетение и конский хвост, как спасение от возгорания волос

Высокий пучок

Плетение

Конский хвост

Могут ли от бенгальских огней загореться волосы, ведь, как говорят пиротехники, температура этих красивых разлетающихся искр доходит до 2 000°С. И в то же время всем известно, что при попадании такой искры на кожу ничего страшного не происходит. «Как комарик укусит» – и всё. Пиротехники разъяснили, почему так происходит.Когда бенгальский огонь поджигают и любуются зрелищем, держа его на расстоянии вытянутой руки, ожогов действительно можно не опасаться. Разлетающиеся во все стороны искры такие маленькие, что их тепловая энергия слишком мала, чтобы получился термический ожог.Во время своего «полёта», прежде чем долететь до волос или кожи человека, искры расстаются с львиной долей своей изначальной температуры и становятся не пожароопасными. Хотя серьёзным ожогом закончится попытка дотронуться до бенгальского огня, который только что сгорел.Безопасность потребителей для профессиональных пиротехников очень важна. Поэтому все изделия такого рода обязательно проходят серьёзную проверку. Чтобы проверить такое пиротехническое изделие, как бенгальский огонь, к нему подключают разные приборы и датчики. При этом на столе лежит специальная вата с повышенной воспламеняемостью.Путём своих исследований пиротехникам удалось определить, что долетающая до ваты искра успевает остыть до температуры +60°С, что входит в показатели допустимой нормы, поэтому стать причиной воспламенения не может. То есть изделие можно считать безопасным.Проводя испытания изделий на безопасность, пиротехники в эксперименте с легковоспламеняющейся ватой поднесли бенгальский огонь к ней вплотную. Возгорание произошло молниеносно. То же самое, предупреждают специалисты, произойдёт и с волосами, и с одеждой, и со скатертью, и с ковром, и даже с мягкой мебелью. А одновременным поджогом нескольких свечей можно и алюминиевую банку расплавить.Чтобы уберечься от трагедий, пиротехники рекомендуют прислушаться к рекомендациям пожарных и отказаться от использования бенгальских огней в помещении, да и в принципе от сжигания их в руках. Бенгальские огни вместе с ракетами и петардами лучше всего закрепить в земле или в снегу и потом поджечь, любуясь зрелищем с безопасного расстояния.За детьми, добравшимися до бенгальских огней, взрослым лучше проследить. Иначе огонь может оказаться и на диване, и на мягкой игрушке, и на подушке – большой трагедии будет избежать непросто.Если уж давать ребёнку бенгальский огонь в руку, то пусть он её просунет внутрь пластикового стаканчика с отверстием в донышке, через которое просовывают свечу. Так свечу можно поджечь, но рядом с ребёнком всё равно должен находиться кто-то из взрослых.Обращаясь с бенгальскими огнями, осторожность не помешает, как и в любом другом случае обращения с пиротехникой. Рука должна быть вытянута, а саму свечу следует наклонить в сторону от лица градусов на 40. У этой пиротехники есть свой срок годности, и если он истёк, изделие использовать нельзя.Вот и наступила новогодняя ночь, давно подобраны модные наряды, позади консультации модных стилистов и визажистов. Подарки для всех родных и друзей закуплены, дети с нетерпением ждут визита Деда Мороза, а у хозяек готово всё для того, чтобы ублажить тотем наступающего года и добиться его расположения.Для любой девушки важная составляющая новогодней ночи – это её причёска. Не только наряд, но и волосы должны стать её натуральным украшением. И здесь следует не забывать о том, чтобы стиль причёски и её форма получились не только эффектными, но и техника безопасности была бы соблюдена.Если вместо причёски на голове останутся только обгоревшие «перья», праздник будет бесповоротно испорчен. А виной такой трагедии могут стать безобидные с виду бенгальские огни.В большой компании гости веселятся среди леса пылающих огоньков, и им совершенно не до техники безопасности. Но сколько же из-за этого «коварного» атрибута было испорчено колгот, нарядов, мягкой мебели и кудрявых локонов. И только когда уже «запахнет паленым», девушка начинает понимать, что происходит. Бывает – поздно.Модные стилисты выделили 3 вида причёсок, которые станут для девушки и её украшением, и от бенгальского огня волосы защитят.Подойдёт на длинные и на средние волосы. Линия шеи и плечи выгодно подчёркнуты, а силуэт получится трепетным и утончённым. Серьги не будут спрятаны под волосами и будут выглядеть выигрышно.Причёска из кос и колосков – это всегда стильно. Золотистая лента в волосах придаст причёске шарма, и образ девушки будет восхитительным.Причёска, пользующаяся огромной популярностью – с ровным пробором, как диктуют последние тенденции моды, или без него. Строгость и лаконичность причёски восхищают окружающих, а саму девушку она защитит от страшной искры.Сверкание бенгальских огней в новогоднюю ночь всегда выглядит завораживающе. Главное, чтобы после окончания этого яркого шоу всё вовремя погасло, и продолжению праздника ничего бы не помешало.