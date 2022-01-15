На Кубани создадут рабочую группу по развитию системы казачьего образования

На Кубани создадут рабочую группу по развитию системы казачьего образования, сообщает пресс-служба Администрации Краснодарского края.

Об этом сообщил вице-губернатор Александр Власов на межведомственном совещании в Краснодаре, в ходе которого обсуждались вопросы развития системы подготовки и повышения квалификации кадров для казачьих обществ, классов и групп, образовательных организаций.

«Благодаря активной межведомственной работе в крае уже действует 34 казачьих детских сада и 72 школы. Почти в пяти тысячах классов и группах обучается 103 тысячи человек, работает свыше 6,5 тысячи педагогов и казаков-наставников. В текущем году мы откроем ряд новых казачьих школ и детсадов, но упор необходимо делать на качество обучения, деятельность педагогов и наставников», – сказал Александр Власов.

Он отметил, что одна из основных задач стратегии госполитики в отношении российского казачества – воспитание детей с опорой на традиционные ценности. Для активизации этого направления разработают межведомственный план, в котором будут учтены вопросы подготовки кадров, работы действующих учреждений и содержание пособий по истории и современности кубанского казачества.

«За последнее время 326 педагогов и 133 наставника прошли переподготовку, но мы должны сформировать рабочую группу. В нее войдут представители казачества, образования, духовенства, научной общественности Краснодарского края, в том числе и для разработки новых учебных пособий», – отметил Александр Власов.

На совещании также обсудили развитие молодежных клубов и организаций, численность которых превысила 113 тысяч человек, подготовку к Всероссийскому семинару по вопросам казачьего образования, который проведут в 2022 году на территории края.