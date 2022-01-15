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На Кубани создадут рабочую группу по развитию системы казачьего образования

На Кубани создадут рабочую группу по развитию системы казачьего образования

На Кубани создадут рабочую группу по развитию системы казачьего образования, сообщает пресс-служба Администрации Краснодарского края. 

Об этом сообщил вице-губернатор Александр Власов на межведомственном совещании в Краснодаре, в ходе которого обсуждались вопросы развития системы подготовки и повышения квалификации кадров для казачьих обществ, классов и групп, образовательных организаций.

«Благодаря активной межведомственной работе в крае уже действует 34 казачьих детских сада и 72 школы. Почти в пяти тысячах классов и группах обучается 103 тысячи человек, работает свыше 6,5 тысячи педагогов и казаков-наставников. В текущем году мы откроем ряд новых казачьих школ и детсадов, но упор необходимо делать на качество обучения, деятельность педагогов и наставников», – сказал Александр Власов.

Он отметил, что одна из основных задач стратегии госполитики в отношении российского казачества – воспитание детей с опорой на традиционные ценности. Для активизации этого направления разработают межведомственный план, в котором будут учтены вопросы подготовки кадров, работы действующих учреждений и содержание пособий по истории и современности кубанского казачества.

«За последнее время 326 педагогов и 133 наставника прошли переподготовку, но мы должны сформировать рабочую группу. В нее войдут представители казачества, образования, духовенства, научной общественности Краснодарского края, в том числе и для разработки новых учебных пособий», – отметил Александр Власов.

На совещании также обсудили развитие молодежных клубов и организаций, численность которых превысила 113 тысяч человек, подготовку к Всероссийскому семинару по вопросам казачьего образования, который проведут в 2022 году на территории края.

# Общество

По материалам: edu.ru

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