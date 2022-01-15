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Невестка Валерии занялась благотворительностью

Невестка Валерии занялась благотворительностью
Жена младшего сына певицы Валерии решила пожертвовать подаренные ей деньги. Жена Арсения Шульгина вчера отметила свой день рождения. Девушка получила много подарков, в том числе в виде денежных сумм от родственников и поклонников. Невестка певицы рассказала, как распорядится финансами. Модель прониклась историей больного малыша и решила помочь ему. Шульгина сама является молодой мамой — она воспитывает годовалую дочь. «Я весь день думала. Сказала Сене, что придумала, куда потрачу эти деньги. А он мне в ответ: «На какую благотворительность ты их потратишь?» – «Как ты отгадал?» - удивилась я. «Я просто знаю тебя», — ответил он. Да, я думала купить на эти деньги подарок подписчику, но потом поняла, что хочу добавить еще от себя и отправить их на лечение больному ребенку», — призналась Лиана.
Валерия с сыном и невесткой Одной из первых модель поздравила певица Валерия. Поп-звезда в прекрасных отношениях с невесткой и обожает проводить время с единственной внучкой Селин. Девочка уже принимает участие в модных фотосессиях. Невестка исполнительницы хита «Часики» отметила праздник в кругу близких. Лиана отправилась в Сочи вместе с мужем, дочерью и родственниками. Арсений подготовил для возлюбленной несколько сюрпризов. У порога отеля молодой бизнесмен вручил роскошные букеты виновнице торжества и теще. Затем он организовал для Лианы праздничный обед в горах. 
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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