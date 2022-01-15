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Никонов: США следует разработать хоть один сценарий улучшения отношений с Россией

Никонов: США следует разработать хоть один сценарий улучшения отношений с Россией

18:54  Автор: Виктория Карташева



Американские власти тратят деньги налогоплательщиков на фантазии о своих фобиях вместо разработки плана по нормализации отношений с Россией. Об этом написал в своём Telegram-канале первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. 

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью британской газете Financial Times сообщила, что администрация президента США Джозефа Байдена подготовила 18 сценариев действий на случай предполагаемого на Западе «российского вторжения» на Украину. 

«Вот, оказывается, на что Вашингтон тратит деньги налогоплательщиков. На фантазии о собственных маниакальных фобиях. Нет чтобы подумать хоть об одном сценарии налаживания отношений с Москвой», — отметил Никонов. 

Ранее он также написал, что российские предложения о гарантиях безопасности - это приглашение к равноправному разговору, к тому, чтобы Россию услышали. 


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«Американцы всегда считали себя исключительной нацией, и они ни с кем не желают разговаривать на равных. Российские предложения — это как раз приглашения к равноправному разговору, к тому, чтобы нас не только выслушали, но и услышали. В этот раз, как мне кажется, нас слушали. Хотя бы потому, что у нас с ними сейчас ситуация военно-стратегического паритета», — подчеркнул парламентарий. 

В последнее время со стороны Запада всё чаще звучат заявления о возможных планах России по военному вторжению на Украину в связи со «скоплением войск на границе с этой страной». Так, в Конгрессе США рассматривается проект закона о санкциях в отношении России, если такое вторжение произойдёт.

В Москве указали, что Россия перемещает вооружённые силы в пределах своей территории, и назвали заявления о «российской агрессии» предлогом для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.



#международные отношения #США #безопасность

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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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