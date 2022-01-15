Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ноутбук 1989 года испытали в майнинге биткоина

Ноутбук 1989 года испытали в майнинге биткоина


Энтузиаст написал программное обеспечение для добычи биткоина на старом ноутбуке Toshiba T3200SX, работающем на операционной системе MS-DOS. 


На языке C++ он создал код для расчета кастомного блока биткоина, чтобы проверить способность устройства его просчитать.


Компьютер 1989 года выпуска оснащен процессором Intel 80386 с тактовой частотой 16 МГц. В ходе тестирования майнинговая производительность Toshiba T3200SX составила 15 H/s при энергопотреблении на уровне 39 Вт. 


Данные: blog.devgenius.io.

Разработчик утверждает, что при таких характеристиках добыча эквивалента $1 займет 584 млн лет. Для сравнения производительность микрокомпьютера Raspberry Pi 4 составляет до 200 000 H/s.


Он также проверил работу алгоритма на ноутбуке Toshiba T1100 Plus 1986 года выпуска. Устройство на базе 8086 CPU с тактовой частотой 7,1 МГц показало производительность 3,6 H/s.


Написанные программы для майнинга на старых ноутбуках с MS-DOS энтузиаст опубликовал в своем аккаунте на GitHub.


Напомним, в марте 2021 года майнеры использовали для добычи первой криптовалюты игровую приставку Game Boy. Система выдала хешрейт 0,8 H/s.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Две новые игры доступны бесплатно по Games With Gold в январе
Две новые игры доступны бесплатно по Games With Gold в январе
В Halo Infinite скоро стартует событие в стиле киберпанка — Cyber Showdown
В Halo Infinite скоро стартует событие в стиле киберпанка — Cyber
Ноутбук 1989 года испытали в майнинге биткоина
Ноутбук 1989 года испытали в майнинге биткоина
Соцсеть Parler анонсировала NFT-коллекцию с Дональдом Трампом
Соцсеть Parler анонсировала NFT-коллекцию с Дональдом Трампом
16 смешных фотографий кошек, которые не оставят вас с плохим настроением
16 смешных фотографий кошек, которые не оставят вас с плохим
18 смешных сбоев мозга у беременных: как так вообще может быть?
18 смешных сбоев мозга у беременных: как так вообще может быть?
Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Власти Рио-де-Жанейро планируют инвестировать часть резервов в криптовалюты
Власти Рио-де-Жанейро планируют инвестировать часть резервов в
ФСБ сообщила о ликвидации хакерской группировки REvil
ФСБ сообщила о ликвидации хакерской группировки REvil
Власти Австралии отправили Джоковича в тюрьму
Власти Австралии отправили Джоковича в тюрьму
Геймплей Dying Light 2: Stay Human с базовой Xbox One покажут в январе
Геймплей Dying Light 2: Stay Human с базовой Xbox One покажут в январе
«Cyberpunk 2077: Samurai Edition? Это абсолютный слух» — CD Projekt RED про «утечку»
«Cyberpunk 2077: Samurai Edition? Это абсолютный слух» — CD Projekt

Топ на сегодня

8 Клиника «Медицина 24/7» вдвое снизила размер компенсации за ущерб, нанесенный своей деловой репутации
8 Клиника «Медицина 24/7» вдвое снизила размер компенсации за ущерб,
Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына
Тимати посадил за руль Хаммера двухлетнего сына
Опрос: в США 68% инвесторов в криптовалюты совершили первую сделку в 2021 году
Опрос: в США 68% инвесторов в криптовалюты совершили первую сделку в
CoinFund наняла экс-главу CFTC в качестве советника
CoinFund наняла экс-главу CFTC в качестве советника
Пользователь потерял $137 000 при попытке купить токены fees.WTF
Пользователь потерял $137 000 при попытке купить токены fees.WTF

Еще по теме

Chuwi представила ноутбук LapBook и мини-ПК Hibox Hero
Chuwi представила обновленный ноутбук LapBook
Компания «Toshiba» сократит 6 800 сотрудников
В Intel прокомментировали проблему замедления процессоров