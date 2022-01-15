Ноутбук 1989 года испытали в майнинге биткоина

Энтузиаст написал программное обеспечение для добычи биткоина на старом ноутбуке Toshiba T3200SX, работающем на операционной системе MS-DOS.

На языке C++ он создал код для расчета кастомного блока биткоина, чтобы проверить способность устройства его просчитать.

Компьютер 1989 года выпуска оснащен процессором Intel 80386 с тактовой частотой 16 МГц. В ходе тестирования майнинговая производительность Toshiba T3200SX составила 15 H/s при энергопотреблении на уровне 39 Вт.

Данные: blog.devgenius.io.

Разработчик утверждает, что при таких характеристиках добыча эквивалента $1 займет 584 млн лет. Для сравнения производительность микрокомпьютера Raspberry Pi 4 составляет до 200 000 H/s.

Он также проверил работу алгоритма на ноутбуке Toshiba T1100 Plus 1986 года выпуска. Устройство на базе 8086 CPU с тактовой частотой 7,1 МГц показало производительность 3,6 H/s.

Написанные программы для майнинга на старых ноутбуках с MS-DOS энтузиаст опубликовал в своем аккаунте на GitHub.

Напомним, в марте 2021 года майнеры использовали для добычи первой криптовалюты игровую приставку Game Boy. Система выдала хешрейт 0,8 H/s.