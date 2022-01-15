Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 15 января 2022 года

Вадим Карасев

Начинается новый день, который принесет нам много интересных и важных событий. Нумерологи рассказали, какое число будет сегодня править миром и как его энергетика будет влиять на разные сферы нашей жизни.

Сегодня начинается вторая половина зимы. Это идеальное время для планирования дел, оценки своих возможностей, общения. Если в эту субботу у вас будет плохое настроение, воспользуйтесь четырьмя лучшими практиками по исправлению этой проблемы.

Число-покровитель 15 января 2022 года

Каждый день энергетические потоки меняются в зависимости от того, какое число ими управляет. Чтобы узнать, под покровительством какого числа пройдет эта суббота, необходимо сложить все цифры даты и прибавить в конце порядковый номер дня недели: 1+5+0+1+2+0+2+2+6=19. 1+9=10. 1+0=1.

Единица — число новых начинаний. Сегодня можно заниматься планированием. Единица означает, что мы стоим у истоков чего-то нового, интересного, важного. Этот день будет идеален для работы, начала ремонта, поисков новых увлечений, знакомств. Сегодняшний день можно считать благоприятным для совершения покупок, создания чего-то своими руками. Главный символ дня — золотая рыбка, ведь мы сегодня получим то, к чему стремимся. Осталось лишь загадать желание.





События 15 января из прошлого

15 января 1208 произошло убийство папского представителя Пьера де Кастельно, что послужило причиной начала Альбигойского крестового похода. Любые наши поступки и слова сегодня будут иметь определенные последствия. Не провоцируйте людей на негативные эмоции, иначе рискуете нарваться на конфликт.

15 января 1582 года между Россией и Речью Посполитой был подписан мирный договор. Хрупкий мир лучше войны. Единица не любит, когда люди враждуют. Не тратьте время и силы на войну.

15 января 2001 года — дата запуска сайта «Википедия». Эта суббота — отличный день для распространения полезных знаний, обучения.

15 января 2009 года пилоты американского самолета А-320 сумели спасти от гибели полторы сотни пассажиров, посадив самолет с отказавшими двигателями на поверхность реки Гудзон. Это важное событие, которое говорит о том, что чудеса возможны, особенно если люди сохраняют трезвость ума и холодный рассудок. Единица это поощряет.

Советы нумерологов на эту субботу

Люди с врожденной скромностью и добродушием смогут сегодня завоевать доверие и любовь окружающих. Это сложный день для выскочек, гордых и нетерпеливых людей.

Сегодня нумерологами строго противопоказано использование на практике советов, которые не помогли вам в прошлом. Если вы хотите преуспеть в чем-то, разработайте новую стратегию.

Проекты, на которые вы возлагаете большие надежды, сегодня осуществятся с большой долей вероятности. Повысить шансы на успех поможет трудолюбие.

Единица запускает программу новой жизни. Сегодня возможны глобальные изменения в жизни не только отдельно взятых людей, но и целых семей, народов, стран.

Будьте добрее к близким и старайтесь поступать по совести. Это поможет настроиться на одну волну с силами Вселенной.

Талисманы удачи на 15 января

Руна Феху. Это руна исполнения желаний, успеха и обретения счастья. Она не даст вам ошибиться при принятии сложного решения, поможет найти выход из трудной ситуации и стать счастливее. Вот как она выглядит:





Фигурка Дракона. В восточной культуре это мифологическое животное представляет собой источник уверенности, справедливости и мудрости. Все это будет полезным в день правления Единицы.