Обзор новостей по Game Pass за 8-15 января: новинки, анонсы, во что поиграть
Подписка Game Pass на этой неделе, с 8 по 15 января, пополнилась несколькими новыми проектами и целым рядом весьма любопытных перков. Кроме того, стало известно об играх, которые будут вскоре добавлены в Game Pass и появились другие новости. Собрали всю информацию о Game Pass за неделю в рамках одного материала.
Новинки в Game Pass
На этой неделе в подписку Game Pass добавили две игры — обе сразу после релиза:
Spelunky 2 (Xbox, PC). Хорошо воспринятый критиками после релиза на Playstation 4 и PC платформер Spelunky 2 добрался до приставок Xbox и сразу стал доступен по Game Pass.
The Anacrusis (Game Preview) (Xbox, PC). Игра вышла в Game Pass в рамках раннего доступа. Проект столкнулся с рядом проблем технического плана на старте, и в целом о нем пока не самые лучшие отзывы.
Эти игры покидают Game Pass
Эти 6 игр 15 января удаляют из подписки Game Pass:
Desperados III (Xbox, PC, xCloud)
Ghost of a Tale (PC)
Kingdom Hearts III (Xbox)
Mount & Blade: Warband (Xbox, PC, xCloud)
Pandemic (Xbox, PC)
Yiik: A Postmodern RPG (PC)
Отметим, что проект Pandemic не только удаляют из Game Pass, но и вскоре удалят и из Microsoft Store.
Скоро выйдут в Game Pass
На этой неделе объявили о двух играх, которые будут добавлены в подписку Game Pass — обе в день релиза:
HITMAN Trilogy — 20 января 2022 года
FAR: Changing Tides — 1 марта 2022 года
Отметим, что на этой неделе появились слухи о возможном выходе в Game Pass игры Sniper Elite 5 уже 14 февраля. Но они пока не подтверждены.
Новые перки уже в Game Pass Ultimate
Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать новые перки по подписке. Среди них особенно интересен набор для World of Tanks, который обычным покупателям обойдется в $58. Вот новые три перка, которые стали доступны на этой неделе:
Halo Infinite Pass Tense
World of Tanks — Супермощное трио
Apex Legends RIG Helmet
Во что поиграть по Game Pass
Несколько рекомендаций, во что можно поиграть по Game Pass, которые мы публиковали на этой неделе:
Игра Gorogoa из Game Pass восхищает игроков — многие ее рекомендуют
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