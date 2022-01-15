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Обзор новостей по Game Pass за 8-15 января: новинки, анонсы, во что поиграть

Обзор новостей по Game Pass за 8-15 января: новинки, анонсы, во что поиграть


Подписка Game Pass на этой неделе, с 8 по 15 января, пополнилась несколькими новыми проектами и целым рядом весьма любопытных перков. Кроме того, стало известно об играх, которые будут вскоре добавлены в Game Pass и появились другие новости. Собрали всю информацию о Game Pass за неделю в рамках одного материала.

Новинки в Game Pass

На этой неделе в подписку Game Pass добавили две игры — обе сразу после релиза:



Spelunky 2 (Xbox, PC). Хорошо воспринятый критиками после релиза на Playstation 4 и PC платформер Spelunky 2 добрался до приставок Xbox и сразу стал доступен по Game Pass.



The Anacrusis (Game Preview) (Xbox, PC). Игра вышла в Game Pass в рамках раннего доступа. Проект столкнулся с рядом проблем технического плана на старте, и в целом о нем пока не самые лучшие отзывы.

Эти игры покидают Game Pass

Эти 6 игр 15 января удаляют из подписки Game Pass:



Desperados III (Xbox, PC, xCloud)



Ghost of a Tale (PC)



Kingdom Hearts III (Xbox)



Mount & Blade: Warband (Xbox, PC, xCloud)



Pandemic (Xbox, PC)



Yiik: A Postmodern RPG (PC)

Отметим, что проект Pandemic не только удаляют из Game Pass, но и вскоре удалят и из Microsoft Store.

Скоро выйдут в Game Pass

На этой неделе объявили о двух играх, которые будут добавлены в подписку Game Pass — обе в день релиза:



HITMAN Trilogy — 20 января 2022 года



FAR: Changing Tides — 1 марта 2022 года

Отметим, что на этой неделе появились слухи о возможном выходе в Game Pass игры Sniper Elite 5 уже 14 февраля. Но они пока не подтверждены.

Новые перки уже в Game Pass Ultimate

Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать новые перки по подписке. Среди них особенно интересен набор для World of Tanks, который обычным покупателям обойдется в $58. Вот новые три перка, которые стали доступны на этой неделе:



Halo Infinite Pass Tense



World of Tanks — Супермощное трио



Apex Legends RIG Helmet

Во что поиграть по Game Pass

Несколько рекомендаций, во что можно поиграть по Game Pass, которые мы публиковали на этой неделе:



Игра Gorogoa из Game Pass восхищает игроков — многие ее рекомендуют



Сара Бонд из Xbox рекомендует две игры по Game Pass



ТОП-5 медитативных игр из Game Pass, чтобы отдохнуть
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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