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Off-duty: Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом Мэттьюзом на шоу Cirque du Soleil

Off-duty: Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом Мэттьюзом на шоу Cirque du Soleil

Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз посетили новое шоу Cirque du Soleil в Альберт-холле и попали в объективы папарацци. Пара очень редко вместе выходит в свет, поэтому всегда привлекает к себе внимание.

Если в будни младшая сестра Кейт Миддлтон предпочитает обычную одежду, то для премьеры шоу Luizia она нарядилась: алый брючный комплект дополняли такого же оттенка клатч и туфли на шпильках.

Напомним, Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз женаты почти пять лет и воспитывают двоих детей: трехлетнего сына Артура и дочь Грейс, которой нет еще и года.



Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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