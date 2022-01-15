Off-duty: Пиппа Миддлтон с мужем Джеймсом Мэттьюзом на шоу Cirque du Soleil

Вадим Карасев

Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз посетили новое шоу Cirque du Soleil в Альберт-холле и попали в объективы папарацци. Пара очень редко вместе выходит в свет, поэтому всегда привлекает к себе внимание.

Если в будни младшая сестра Кейт Миддлтон предпочитает обычную одежду, то для премьеры шоу Luizia она нарядилась: алый брючный комплект дополняли такого же оттенка клатч и туфли на шпильках.

Напомним, Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз женаты почти пять лет и воспитывают двоих детей: трехлетнего сына Артура и дочь Грейс, которой нет еще и года.





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