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Ольга Бузова рассказала о подставе Клавы Коки

Ольга Бузова рассказала о подставе Клавы Коки
Ведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала скандал с Клавой Кокой. Несколько дней Ольга Бузова вместе с Клавой Кокой отдыхали в Куршевеле. Они катались на лыжах, ходили по ресторанам, а также отрывались на вечеринках. После одной из таких тусовок артистки отправились расслабиться в СПА, а по дороге Кока неожиданно опубликовала ролик, на котором показала, вероятно, не совсем трезвую Ольгу Бузову. Исполнительница хита «Мало половин», пошатываясь, шла по заснеженному курорту и громко смеялась. Клава подхватила ее под руку и пошутила: «Ты в моей куртке, не валяйся, пожалуйста».
Клава Кока За Олю заступились многие знаменитости, осудившие поступок Коки. А затем и сама Бузова решила прокомментировать инцидент. «Я два дня просто отдыхаю, без всех, одна, никто меня не подставляет, не обсуждает за глаза», — грустно поделилась она в блоге. Похоже, скандальное видео все же поссорило звездных подруг. Поклонники обратили внимание, что Ольга не стала помогать артистке лейбла BlackStar после того, как та получила серьезную травму ноги, катаясь на сноуборде. Кока же после Куршевеля отправилась в Швейцарию, а потом собирается полететь в Испанию к друзьям. Отметим, что Ольгу уже не первый раз обвиняют в пристрастии к спиртным напиткам. В памяти еще жив скандальный случай с Дмитрием Губерниевым, который в эфире «МАТЧ ТВ» спросил у артистки про коньяк. Тогда Бузова устроила истерику и сильно обиделась на комментатора, сказав, что пережила операцию и ей нельзя пить. У певицы остался еще один день отдыха, после чего она вернется в Москву работать над новым музыкальным материалом, а также будет готовиться к своему дню рождения.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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