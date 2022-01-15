"Па будут прекрасные": звезда фильмов для взрослых Беркова вызвала на бой MMA Волочкову

Вадим Карасев

36-летняя Елена Беркова вызвала на бой Анастасию Волочкову. Именно со знаменитой балериной изъявила желание подраться порнозвезда после своего первого поединка по правилам ММА.

"Конечно же, Волочкову как минимум — мне кажется, па будут прекрасные. Возможно, своего друга Джигурду — я знаю, у него уже есть опыт. Очень много, спектр неограничен", — сказала порнозвезда.



Бравшие интервью у Берковой одобрили ее выбор. "Волочкова, берегитесь, Елена Беркова идет за вами", — заметил брутальный мужчина в ролике, опубликованном на Youtube-канале Epic Fighting Championship.

Напомним, накануне Елена Беркова вышла на октагон с Иришкой Чики Пики и одержала победу по правилам ММА. "Чики Пики — замужняя баба, она ненавидит разврат и хочет **** рассадницу этой заразы Елену Беркову", — говорит закадровый голос в видео боя.



Поединок, устроенный промоушеном Epic Fighting Championship, окончился победой Елены Берковой. Для нее бой стал дебютным в ММА.

В первом же раунде Елена Беркова удушающим приемом победила Иришку Чики Пики. "Терпеть не могу проигрывать и никогда этого не делаю. В бою, конечно, важны техника и опыт, хотя я 2 часа тренировалась — какой опыт? Пришло приглашение, а мне это интересно — страхи, комплексы перебороть. Поэтому я попала в эротику", — отметила звезда.

Как писал NEWSTES, ранее самая популярная в мире порнозвезда стала мамой и показала сына на своей груди.