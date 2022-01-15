Перепродажу квартир в новостройках по более высоким ценам могут запретить

01:17 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 36447-8

Девелоперам могут запретить оказывать давление на дольщиков, вынуждая их забрать свои средства, и перепродавать квартиры новым участникам долевого строительства по более высоким ценам. Этому будет способствовать автоматическое продление действия счетов эскроу при переносе сроков сдачи в эксплуатацию новостроек. Такой законопроект депутатов и сенаторов планируют рассмотреть в первом чтении в весеннюю сессию Госдумы.

Сейчас застройщик может настаивать на расторжении договора долевого участия из-за закрытия эскроу-счета, рассчитывая оформить договор по более высокой цене с новым покупателем, отмечают авторы инициативы.

Чтобы исключить давление на дольщиков, предлагается уточнить, что счета эскроу должны открываться на срок не менее срока ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, но не более чем на пять лет. При этом, если строительство не может быть завершено в срок, продление действия эскроу-счетов произойдёт автоматически, если дольщик не захочет забрать свои деньги.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на ранее заключенные договоры долевого участия.

Счёт эскроу — это специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения обязательств. С 2019 года деньги дольщиков в обязательном порядке хранятся на эскроу-счетах, что не позволяет напрямую привлекать их средства к строительству, которое ведётся за счёт банковских кредитов. При этом воспользоваться деньгами дольщиков с эскроу-счетов застройщики могут только после того, как объект будет введён в эксплуатацию.





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Однако сейчас у застройщиков сохраняется возможность вернуть средства участникам долевого строительства, замороженные на эскроу-счетах, чтобы продать уже построенный дом новым покупателям по более высокой цене. Если строительство заканчивается несвоевременно, то средства с эскроу-счетов могут возвращаться дольщикам, если нет дополнительного соглашения. То есть, от участников долевого строительства могут потребовать забрать свои средства.

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