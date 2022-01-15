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Первый пакет мер поддержки телеком-отрасли могут представить в феврале

Первый пакет мер поддержки телеком-отрасли могут представить в феврале

17:03  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует представить первый пакет мер поддержки телеком-отрасли в феврале 2022 года. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев, передаёт ТАСС.

Ранее Максут Шадаев сообщил, что Минцифры готовит первый пакет мер по поддержке телекоммуникационной отрасли, ряд инициатив ведомство представит до конца октября.

«10 инициатив, уже они немного трансформировались, уже у нас с начала года очень серьезные консультации проходят и с ведомствами, и администрацией. Готовы будем представить согласованный пакет мер в феврале», — отметил Шадаев. 


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14 сентября 2021 года Правительство утвердило дорожную карту по созданию дополнительных условий для развития российской отрасли информационных технологий. Это второй пакет мер поддержки IT-отрасли. План мероприятий направлен на повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации экономики и социальной сферы, создание комфортных условий для ведения IT-бизнеса в России.

В дорожную карту вошли 62 мероприятия, 20 из которых носят общесистемный характер, ещё 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в конкретных сегментах.



#технологии


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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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