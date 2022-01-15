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Победителями национальных конкурсов и олимпиад стали 460 слушателей детских технопарков Москвы

Победителями национальных конкурсов и олимпиад стали 460 слушателей детских технопарков Москвы

Победителями национальных конкурсов и олимпиад стали 460 слушателей детских технопарков Москвы, сообщает официальный сайт мэра Москвы. 

В прошлом году количество детских технопарков в Москве достигло 21.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в детских технопарках создано 111 тематических лабораторий, в них ведется обучение более чем по 400 программам. В 2021 году список направлений подготовки расширился, а ученики одержали множество побед на юношеских состязаниях.

«По итогам года 460 слушателей детских технопарков Москвы стали победителями национальных конкурсов и олимпиад, еще около 500 завоевали призовые места. Среди достижений ребят есть и успехи на чемпионатах международного уровня», – отметила Наталья Сергунина. 

Воспитанники детского технопарка «Альтаир» при РТУ МИРЭА в 2021 году одержали победу и заняли призовые места на конкурсе исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж». Представители «Инжинириума» МГТУ имени Н.Э. Баумана стали лидерами в творческой категории регионального этапа Всероссийской олимпиады по робототехнике (WRO). Слушатели детского технопарка «Мосгормаш» заняли второе место на соревнованиях по моделированию автомобилей на водородном топливе Horizon Hydrogen Grand Prix и третье – на конкурсе разработок в сфере нейротехнологий NeuroTech CUP. Также команда детского технопарка «Москва» завоевала серебро на международных соревнованиях по искусственному интеллекту Artificial Intelligence International Junior Contest (AIIJC).

«В 2021 году было открыто три новых детских технопарка: «Московский транспорт» на базе Российского университета транспорта, «Косыгин парк» на базе РГУ имени А.Н. Косыгина и уже второй детский технопарк равных возможностей Российского государственного социального университета. Это позволило нам запустить программы обучения по пяти новым направлениям: умным технологиям на транспорте, цифровой моде, реверсивному инжинирингу, ресурсосбережению и рециклингу и экологии», – сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Детские технопарки Москвы – это современные пространства для профориентации и обучения детей и подростков от семи до 18 лет. Они стали создаваться с 2016 года по инициативе Правительства Москвы. С момента открытия первого детского технопарка в различных программах обучения, мастер-классах и других мероприятиях приняло участие более 389 тысяч юных москвичей. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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