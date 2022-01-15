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Похоже, скоро выйдет версия Apex Legends для Xbox Series X | S

Похоже, скоро выйдет версия Apex Legends для Xbox Series X | S


Игроки давно ждут оптимизированную до нового поколения консолей версию Apex Legends. Похоже, что ждать осталось недолго, на что указывается магазин Playstation.

Пользователь Twitter под ником PlayStation Game Size, который отслеживает изменения в Playstation Store, обратил внимание, что появилась версия игры Apex Legends для Playstation 5 с размером загрузки в 80 Гб. Никаких других данных, будь то дата выхода обновления или изменения, пока нет.


Отметим, что информации про версию Apex Legends для Xbox Series X | S тоже нет. Однако, учитывая тенденцию разработчиков сразу выпускать обновления для обеих новых консолей, можно ожидать, что версия для приставок Xbox прибудет одновременно с версией для Playstation 5. На данный момент остается открытым вопрос, когда это произойдет. Но, учитывая, что файл уже загружен в магазин Playstation, можно предполагать, что скоро.

Напомним, что еще в прошлом году разработчики анонсировали выход обновления для Apex Legends под новые консоли. Для него заявляли поддержку 120 FPS в одном из режимов.

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По материалам: newxboxone

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