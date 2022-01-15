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Политолог назвал навязчивыми страхами претензии Европы к "Газпрому"

Политолог назвал навязчивыми страхами претензии Европы к "Газпрому"

Складывается полное ощущение, что с наступлением зимы, требования и претензии к Газпрому, а значит и к России, превращаются на западе в синдром навязчивых страхов. Об этом пишет в своем телеграм-канале журналист и политолог Александр Сосновский. 

"Газпром мало поставляет и потому хранилища в Европе полупустые, Россия специально создает дефицит поставок газа, для того чтобы поставить Европу на колени, Газпром внедряет психологическую основу тревожного состояния населения Европы. Подобный бредовый набор звучит в Брюсселе, Берлине, Варшаве и некоторых других европейских городах. Почему же эти вопросы европейцы не задают себе?" - задается вопросом эксперт.

Сосновский отметил, что европейцы предпочитают делать громкие публичные заявления, при этом никогда не обращались к Газпрому с конкретными предложениями или вопросами, связанными с регулированием болезненного для Европы вопроса поставок газа.

"Нельзя припомнить ни одного случая, когда европейские власти, конкретно Брюссель, Думается, что именно Газпром был бы заинтересован ответить на подобный запрос, причём ответить конкретно, с учётом выгод для каждой из сторон. Собственно говоря, предложения о необходимости решать этот вопрос исходя из экономических целей, не раз звучали от представителей Газпрома и российской власти. Однако в Европе почему-то решили, что можно требовать от Газпрома увеличение поставок, а с другой стороны поднимать вой по поводу некой псевдо зависимости от энергетических ресурсов России", - замечает он.

По мнению политолога, обвинения являются политическим вбросом.

"Якобы увеличение мощности, поставок газа, введение в строй СП-2, сделает Европу такой энергозависимой, что суверенность отдельных государств будет нарушена. Это явно информационный вброс, сделанный на фоне необоснованных требований некоторых государств, начиная с Украины, Польши стран Прибалтики, которые пытаются превратить вопросы энергопоставок в политические выгоды для своих конкретных внутренних целей. При этом они не стесняются использовать надуманные предлоги для дискредитации Газпрома, а с другой стороны требуют обеспечить их газом на долгие годы вперёд", - заключает Сосновский. 

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По материалам: uposters.ru

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