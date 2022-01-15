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«Продал все битки и купил TON»: в новом клипе Моргенштерн упомянул проект The Open Network

«Продал все битки и купил TON»: в новом клипе Моргенштерн упомянул проект The Open Network


Рэпер и видеоблогер Моргенштерн выпустил клип, в котором упоминается проект The Open Network (TON) и монета Toncoin. В нем музыкант поет о том, что "продал все битки и купил TON". 



Ранее Моргенштерн поддержал разработчиков TON и заявил, что видит свое будущее в «метавселенных, NFT и криптомире». Он также сообщил, что вложил в Toncoin 10 млн рублей.


До этого разработчиков Toncoin поддержал основатель Telegram Павел Дуров. 


В мае 2020 года Дуров сообщил о закрытии проекта Telegram Open Network, разрабатываемого командой Telegram, из-за судебного конфликта с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. 


Впоследствии несколько независимых команд разработчиков продолжили работать над блокчейном на основе кода. Одной из них являлась NewTON, которая позже изменила название на The Open Network.


Напомним, в августе 2021 года команда Telegram передала проекту домен ton.org и GitHub-репозиторий. 

# Экономика

По материалам: ForkLog

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