«Продал все битки и купил TON»: в новом клипе Моргенштерн упомянул проект The Open Network

Рэпер и видеоблогер Моргенштерн выпустил клип, в котором упоминается проект The Open Network (TON) и монета Toncoin. В нем музыкант поет о том, что "продал все битки и купил TON".

Ранее Моргенштерн поддержал разработчиков TON и заявил, что видит свое будущее в «метавселенных, NFT и криптомире». Он также сообщил, что вложил в Toncoin 10 млн рублей.

До этого разработчиков Toncoin поддержал основатель Telegram Павел Дуров.

В мае 2020 года Дуров сообщил о закрытии проекта Telegram Open Network, разрабатываемого командой Telegram, из-за судебного конфликта с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Впоследствии несколько независимых команд разработчиков продолжили работать над блокчейном на основе кода. Одной из них являлась NewTON, которая позже изменила название на The Open Network.

Напомним, в августе 2021 года команда Telegram передала проекту домен ton.org и GitHub-репозиторий.