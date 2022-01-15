Продажи Slime Rancher перевалили за 5 миллионов, вторая часть будет в Game Pass





Slime Rancher — ни на что не похожая уникальная игра о разведении слаймов. Ее можно опробовать прямо сейчас по подписке Game Pass. В прошлом году на E3 разработчики анонсировали Slime Rancher 2, которая должна выйти уже в 2022 году. Slime Rancher 2 сразу после релиза будет доступна в подписке Game Pass, о чем сразу после анонса объявили разработчики.

В Twitter создатели Slime Rancher заявили, что игра перевалила за 5 миллионов проданных копий. Напомним, что проект выходил на Xbox, Playstation, Switch и PC. Разработчики благодарят всех игроков, которые приобрели Slime Rancher, и напоминают, что на 2022 год запланирован релиз Slime Rancher 2.

🎉Slime Rancher has sold over 5 million copies! A huge thank you to everyone who has supported us. We can't wait for you to continue the adventure with Slime Rancher 2 later this year.



To celebrate, Slime Rancher is 70% off on Steam NOW through 1.17! https://t.co/L0VINOTcgY pic.twitter.com/S6LOVz0QFd — Slime Rancher (@slimerancher) January 13, 2022



Игру Slime Rancher точно стоит попробовать по Game Pass, если ранее вы этого не сделали. Это добрый проект, в котором предстоит развивать слаймов и сталкиваться с различными сложностями.

Slime Rancher

Slime Rancher – это рассказ o Беатрикс ЛёБо, об отважнoм молодом фермере, которая решает провести всю оставшуюся жизнь на планете «Far, Far Range», что находится тысячи световых лет от Земли.

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