Разработчики NEAR Protocol представили новый механизм стейкинга

Команда NEAR Protocol представила новый механизм стейкинга, который позволяет валидаторам выплачивать делегатам вознаграждение в нескольких различных токенах. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.

Инициатива запущена совместно с разработчиками решения второго уровня Aurora. В NEAR Protocol считают, что новая модель фарминга позволит валидаторам привлечь больше капитала и делегатов, а экосистемным проектам — участвовать в обеспечении безопасности сети. Это, в свою очередь, повысит децентрализацию блокчейна.

«Новая модель позволяет лучше согласовать стимулы в экосистеме NEAR. Мы с нетерпением ждем сотрудничества проектов и профессиональных валидаторов, а также предоставления пользователям гораздо большей ценности», — заявил глава Aurora Labs Алекс Шевченко.

В сети NEAR Protocol делегирование не реализовано на уровне протокола, что позволяет каждому валидатору создавать и настраивать собственные смарт-контракты. Чтобы привлечь делегатов, ему необходимо развернуть стейкинг-пул, контракт которого определяет комиссионные сборы и распределяет вознаграждения.

До последнего момента эта модель не отличалась от других протоколов на базе Proof-of-Stake: пользователь вносит в пул нативный токен NEAR и получает вознаграждение в том же активе. По данным команды проекта, сейчас среднегодовая доходность таких операций составляет 10%.

Такой подход не позволяет экосистемным проектам участвовать в обеспечении безопасности сети, поскольку они не могут получать выгоду от выплачиваемых вознаграждений. Новая модель разрешает валидаторам включать в структуру выплат за стейкинг NEAR сторонние токены.

Aurora — первый проект, принявший участие в инициативе. Согласно пресс-релизу, управляющая решением ДАО одобрила механизм и собирается запустить собственный валидатор.

Напомним, в январе 2022 года команда NEAR Protocol привлекла $150 млн в рамках раунда финансирования, который возглавил венчурный фонд Three Arrow Capital.