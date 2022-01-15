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Разработчики Sea of Thieves анонсировали первый день сообщества с подарками

Разработчики Sea of Thieves анонсировали первый день сообщества с подарками


Игра Sea of Thieves была выпущена более 3 лет, и все это время она обрастала активными игроками. Разработчики решили, что сообщество Sea of Thieves нуждается в своей собственной праздничной дате, и они ее анонсировали. Праздничная дата для сообщества Sea of Thieves назначена на 30 января.

Студия Rare следующим образом описывает сообщество игры Sea of Thieves:

Мы в Rare знаем, что у нас невероятно особенное и уникальное сообщество Sea of ​​Thieves. От фан-арта и сбора средств, до дружбы на всю жизнь — не проходит и дня, чтобы мы не вошли в систему и не увидели море вдохновляющих действий и идеальных пьес (и потрясающих каламбуров, которые нам тоже нравятся.

День сообщества Sea of Thieves, по версии команды Rare, это:

Знаменательное событие, связанное с награждением и чествованием вас, наших блестящих и энергичных моряков, и мы бы очень хотели, чтобы вы присоединились к нам на вечеринке в воскресенье, 30 января.

Разработчики обещают бесплатные подарки, скидки и много других приятных сюрпризов. Принять участие в празднике можно будет разными способами:



в Twitter через хэштег #SeaOfThievesCommunityDay или #BeMorePirate;



отправившись в плавание в самой игре под специальным дружественным флагом;



на Twitch, выбрав для просмотра любого стримера Sea of Thieves (обязательно нужно связать аккаунты с Xbox Live);



воспользовавшись скидками в рамках праздничной распродажи.

Подробнее о праздничном событии можно прочитать на сайте Rare.


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По материалам: newxboxone

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