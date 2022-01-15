Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Разработчики The Anacrusis прокомментировали проблемы на Xbox Series X

Разработчики The Anacrusis прокомментировали проблемы на Xbox Series X


Вчера в подписку Game Pass в рамках раннего доступа добавили игру The Anacrusis. Это кооперативный шутер в стиле фантастических фильмов 60-х, в котором предстоит сражаться с различными инопланетными захватчиками на космическом корабле.

В обзоре игры The Anacrusis от theloadout разработчики обратили внимание на проблемы в версии для Xbox Series X. Они отмечают, что на самой мощной консоли Microsoft наблюдаются «заикания и пропадание кадров в изобилии, особенно при работе с большим количеством инопланетных мобов вблизи». В том же обзоре портал theloadout отмечает, что такая проблема преследует игроков повсеместно, и это нельзя назвать временным падением FPS.

Авторы обзора обратились к разработчикам, которые прокомментировали проблемы:

Мы уже выявили несколько проблем с производительностью и решаем максимальное количество проблем с производительностью на стороне сервера […] Мы продолжим решать проблемы с производительностью, по мере того, как игроки выявляют их, в следующих обновлениях, а также на протяжении всего периода раннего доступа. Первое обновление, которое игроки The Anacrusis должны увидеть вскоре после запуска, будет сосредоточено на исправлениях, улучшающих Эпизод 1, и добавит визуальные подсказки, которые помогут новичкам.

Игра The Anacrusis является кооперативным шутером на 4 игроков. Она доступна в Game Pass в рамках Game Preview, пока в ней есть только 3 эпизода.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

IO Interactive может стать частью Xbox — об этом размышляют инсайдеры
IO Interactive может стать частью Xbox — об этом размышляют инсайдеры
Разработчики The Anacrusis прокомментировали проблемы на Xbox Series X
Разработчики The Anacrusis прокомментировали проблемы на Xbox Series X
Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
В Польше признали борьбу с российским газом капризной и затратной
В Польше признали борьбу с российским газом капризной и затратной
В Арканзасе предложили привлечь технических специалистов выплатами в биткоине
В Арканзасе предложили привлечь технических специалистов выплатами в
«Продал все битки и купил TON»: в новом клипе Моргенштерн упомянул проект The Open Network
«Продал все битки и купил TON»: в новом клипе Моргенштерн упомянул
Турчак заверил, что вакцинация от коронавируса останется бесплатной для всех
Турчак заверил, что вакцинация от коронавируса останется бесплатной
Могут ли от бенгальских огней загореться волосы и как себя обезопасить
Могут ли от бенгальских огней загореться волосы и как себя обезопасить
Ольга Бузова рассказала о подставе Клавы Коки
Ольга Бузова рассказала о подставе Клавы Коки
Алексей Кортнев рассказал о своих изменах
Алексей Кортнев рассказал о своих изменах
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 15 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 15 января 2022 года
На Марсе был обнаружен летающий объект неизвестного происхождения
На Марсе был обнаружен летающий объект неизвестного происхождения

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева поссорилась с дочерью
Лера Кудрявцева поссорилась с дочерью
CertiK оценил объем похищенных в 2021 году из экосистемы DeFi средств в $1,3 млрд
CertiK оценил объем похищенных в 2021 году из экосистемы DeFi средств
Visa заявила о готовности малых предприятий интегрировать криптоплатежи
Visa заявила о готовности малых предприятий интегрировать
Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались после 16 лет совместной жизни
Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались после 16 лет совместной жизни
Лариса Долина поделилась фото со знаменитой сестрой в цыганских нарядах
Лариса Долина поделилась фото со знаменитой сестрой в цыганских

Еще по теме

The Anacrusis выйдет в Game Pass (на Xbox и PC) в январе
The Anacrusis выйдет в раннем доступе всего с 3 эпизодами — сразу в Game Pass
Новый геймплей The Anacrusis — игра будет в Game Pass в день релиза
The Anacrusis получает первые оценки — игра уже завтра будет в Game Pass