Разработчики The Anacrusis прокомментировали проблемы на Xbox Series X





Вчера в подписку Game Pass в рамках раннего доступа добавили игру The Anacrusis. Это кооперативный шутер в стиле фантастических фильмов 60-х, в котором предстоит сражаться с различными инопланетными захватчиками на космическом корабле.

В обзоре игры The Anacrusis от theloadout разработчики обратили внимание на проблемы в версии для Xbox Series X. Они отмечают, что на самой мощной консоли Microsoft наблюдаются «заикания и пропадание кадров в изобилии, особенно при работе с большим количеством инопланетных мобов вблизи». В том же обзоре портал theloadout отмечает, что такая проблема преследует игроков повсеместно, и это нельзя назвать временным падением FPS.

Авторы обзора обратились к разработчикам, которые прокомментировали проблемы:

Мы уже выявили несколько проблем с производительностью и решаем максимальное количество проблем с производительностью на стороне сервера […] Мы продолжим решать проблемы с производительностью, по мере того, как игроки выявляют их, в следующих обновлениях, а также на протяжении всего периода раннего доступа. Первое обновление, которое игроки The Anacrusis должны увидеть вскоре после запуска, будет сосредоточено на исправлениях, улучшающих Эпизод 1, и добавит визуальные подсказки, которые помогут новичкам.

Игра The Anacrusis является кооперативным шутером на 4 игроков. Она доступна в Game Pass в рамках Game Preview, пока в ней есть только 3 эпизода.