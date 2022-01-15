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Ребята нашли в Тайге секретную землянку, заночевали там в -17 и рассказали каково это

Ребята нашли в Тайге секретную землянку, заночевали там в -17 и рассказали каково это

Два сибиряка решили выделить время для того, чтобы обустроить в самом сердце Тайги убежище, напоминающее землянку.

По их замыслу она должна была стать пристанищем, в котором можно укрыться даже в морозной зимой.

Когда выпал первый снег и наступили морозы, мастера-умельцы решили провести проверку, а все происходящее зафиксировали на камеру.

В этот года зима подарила много снега, поэтому мужчины потратили время на то, чтобы найти свою землянку. Под снежным настилом скрылись все элементы сооружения.

К сожалению, реализовать план на 100% в летнее время года мастера не успели, поэтому снег был пущен в дело – он использовался для формирования изоляции от холода.

Внутренняя часть землянки представляла собой небольшое помещение с очагом, который использовался для обогрева.

Огонь в очаге в компании с дверью, которую создали из брезента, справились с задаче на отлично, поэтому парни решили переночевать в Тайге.

В ту ночь температура опустилась до семнадцати градусов. Мужчины были тепло одеты, и это позволило им с комфортом проспать внутри всю ночь. Также умельцы уверены, если поддерживать очаг в работающем состоянии на протяжении пары суток, то температура внутри станет еще более комфортной.

Ссылка на первоисточник:youtube
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По материалам: MirFactov

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