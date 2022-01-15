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Россияне назвали главные критерии "работы мечты"

Россияне назвали главные критерии "работы мечты"

66% россиян назвали главным критерием идеальной работы высокую зарплату и ее своевременную индексацию. 22% соискателей будут обращать внимание на надежность компании, говорится в исследовании "Зарплата.ру".

Для 5% участников опроса имеет значение хорошая репутация на рынке, а расширенный социальный пакет важен для 4%. Также среди дополнительных составляющих "работы мечты", по мнению респондентов, является адекватность руководителя (70%), удобное территориальное расположение (57%) и профессиональные коллеги (44%).

Почти 60% отметили, что их нынешняя работа не идеальна. Большинство опрошенных заявили о неготовности трудиться в компаниях, которые отказывают в официальном трудоустройстве и белой зарплате. Многие россияне предпочитают варианты с полной или частичной удаленной занятостью.

Согласно результатам исследования, наиболее привлекательные сферы для людей - IT, телеком, финансы, банки, медицина, продажи и сфера услуг. Меньше всего граждане хотели бы трудиться в транспортной, юридической и развлекательной областях.

Ранее Ruposters писал, что HeadHunter назвал самые странные вакансии в России.

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По материалам: uposters.ru

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